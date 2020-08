Petre Roman, noua achiziţie a PSD: Rămân de confesiune liberal

”Am acceptat propunerea pe care mi-a făcut-o Gabriela Firea din motivul cel mai simplu în politică şi anume în ultima perioadă am fost adesea în dezbaterea publică, în emisiuni de televiziune de radio sau de altă natură, exprimând opinii de-ale mele, sfaturi, am făcut analize în legătură cu ce se întâmplă, dar este un moment foarte necesar în politică, când în loc să dai sfaturi, te implici direct, să faci ceva concret, iar eu dintotdeauna mi-am dorit să fac ceva pentru Bucureşti, fiind un bucureştean get-beget”, a explicat Petre Roman motivul candidaturii sale.

Întrebat când şi-a dat seama că are ceva în comun cu PSD, partid pe care l-a criticat în trecut, fostul premier a explicat că nu vrea să se implice în viaţa internă a PSD.

”Cu toată sinceritatea vă spun că am acceptat propunerea Gabrielei Firea din motivul că vreau să fac ceva pentru Bucureşti, nu doar să critic o situaţie existentă. Eu sunt cu o poziţie independentă pe lista Gabrielei Firea, nu intenţionez să mă implic în viaţa internă a PSD, rămân în continuare de confesiune, ca să spun aşa, liberal, aşa cum am fost întotdeauna. Numai că în ceea ce priveşte politica locală, care este politica cea mai apropiată de cetăţeni, eu cred, asta este o convingere veche şi în acelaşi timp constantă a mea, că atunci când eşti capabil să aduci în faţă un program amplu pentru un interes local, este posibil, chiar dacă din punct de vedere doctrinar ar exista deosebiri”.​​

Fostul premier şi-ar dori ca Bucureştiul să arate ca o Capitală europeană adevărată: ”Am privit tot timpul Bucureştiul ca pe o casă a mea, care aş vrea să fie în ordine, să fie respirabilă, să nu avem nici un fel de necazuri în ce priveşte sănătatea şi aş vrea tare mult ca Bucureştiul să arate ca o Capitală europeană adevărată, cu o urbanistică care să o evidenţieze ca fiind o Capitală frumoasă şi atractivă”.

Petre Roman enumeră, printre priorităţile pentru Bucureşti: o urbanistică de o calitate net superioară şi un plan pentru calitatea aerului în Bucureşti:

”Se impune să realizăm un plan, evident, plecând de la toate sursele, privitor la îmbunătăţirea calităţii aerului. Aş vrea de exemplu, aşa cum a fost mesajul cu care a câştigat doamna Anne Hidalgo, primar la Paris, cu un mesaj foarte frumos, ”Paris Respire”, ei bine, aş vrea şi eu să fie Bucureştiul care respiră”.

La remarca jurnalistului că situaţia nu a fost îmbunătăţită în mandatul Gabrielei Firea, care a promis la începutul mandatului că va face revoluţie în trafic, fostul premier a replicat că ”Gabriela Firea, prin comparaţie cu ceea ce au fost mandatele altor primari, a avut o voinţă politică net marcată, superioară şi evident pozitivă” şi că a convenit cu ea ca acest obiectiv, ca bucureştenii să respire un aer mai curat, să devină un obiectiv prioritar.

La insistenţele jurnalistului că reducerea poluării putea să devină un obiectiv prioritar şi în mandatul Gabrielei Firea, dar nu a devenit, Petre Roman a declarat: ”Există încă mari probleme legate de modalitatea de a începe efectiv lucrări, într-un sens sau altul. În această direcţie, trebuie să venim cu un pachet de măsuri, care să fie adoptate pe plan legislativ, astfel încât să fie posibilă realizarea acestor lucrări de o manieră accelerată. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, este un fapt. Ce anume a împiedicat? Nu cred că e vorba de Gabriela Firea, este vorba de faptul că interesele politice şi cele imobiliare au intrat în contradicţie cu această mare nevoie de a despresura Capitala şi de a îmbunătăţi situaţia calităţii aerului în Bucureşti”.