LIVE VIDEO Parlamentul dezbate moţiunea pentru demiterea lui Cîţu. Ciolacu: Florine, superman, ai căzut în cap. Ai eşuat big time

Transmisiune directă din plenul Parlamentului

UPDATE 13.25 În discursul său în faţa plenului, social-democratul Sorin Grindeanu a criticat dur USR pentru guvernarea alături de PNL.

UPDATE 13.15 Liderul AUR, George Simion, a refuzat să i se adreseze lui Cîţu de la tribuna Parlamentului.

"Nu mai putem să aruncăm nicio secundă pe acest prim-ministru distrugător, nu mai irosim nicio secunda pe Ciţu. La revedere!", a spus Simion.



UPDATE 13.10 Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a lansat critici la adresa USR şi le-a cerut soluţii pentru viitor.



"PSD ne spune că vrea anticipate, AUR spune că vrea guvern de tehnocraţi, USR spune că vrea să se întoarcă la guvernare. Mă întreb ce îi uneşte pe aceşti oameni", a spus Fenechiu.



{C} {C} {C} "Florine, superman, ai căzut în cap. Zboara acasă lin. Ai eşuat big time", i-a transmis Ciolacu lui Cîţu.

UPDATE 12.24 Premierul Florin Cîţu şi-a concentrat discursul pe repetate atacuri la adresa USR:

Ar fi fost mai util pentru români să retrageţi moţiunea de astăzi, când avem 15.000 de cazuri noi şi 250 de decese. Curios este că cei de la USR nu va aplaudă, dar va votează. Astăzi a murit moralitatea. Moţiunea PSD este susţinută şi votată de USR. Aşa-zişii reformişti s-au aliat cu PSD şi cu extremiştii de la AUR.

Se poate să fie mai josnici de atât liderii acestui partid? Vor să îl înlăture pe singurul om care i-a pus la treabă şi care i-a împiedicat să se joace cu vieţile românilor. Le-am arătat foarte clar: cu mine prim-ministru, guvernarea nu este un joc de copii răsfăţaţi. Rămâi în echipă. Nu acţionezi în interesul românilor, pleci acasă.

Sunt dezamăgit. Joacă alba-neagra cu guvernarea. Vrea să revină a guvernare cu cineva mai indulgent, care să inchidă ochii.

Oare ce câştigă USR din faptul că aruncă România în haos? Probabil vrea să confirme că este mai socialist decât PSD şi mai extremist decât extremiştii. Dragi români, vă cer scuze că am avut încredere în USR, că am crezut că vrea reformă, că este un partid care nu susţine discursul extremist. Adevărata faţă a USR este cea pe care o vedem astăzi. Am văzut-o încă din 2016, dar nu am dat atenţia meritată iminentei fuziuni PSD-USR.

Tovarăşul cu spirală şi Vasile Dâncu. Ce imagine, nu-i aşa? Poate ne lămuresc şi ce planuri au după moţiune, pentru că PSD nu vrea la guvernare. Aruncă scenariul alegerilor anticipate deşi acum un an făcea sesizări la CCR cu privire la alegerile anticipate.

Dragi români, cu regret va spun că aţi votat un partid bipolar. USR spune că ar continuă la guvernare, dar votează împotriva guvernului. Cheia crizei politice este la USR. Putea să vină cu nominalizări pentru portofoliile din guvern şi se termina spectacolul. Dar preferă să voteze cu PSD, să lase România fără Guvern în plină criză sanitară.

USR votează o moţiune de cenzură care spune despre miniştrii săi că sunt incompetenţi. PSD arată în moţiune că domeniile Transporturi, Fonduri Europene, Sănătate şi Economii au fost un dezastru. Incompetenţă la Transporturi. PSD zice da. Văd că Drula zice tot da. Cum era aia cu zombie politic? Astăzi votezi cot la cot cu PSD pentru un test care spune că eşti incompetent şi mai vrei să faci parte din următorul guvern? După ce ai recunoscut singur că nu te-ai descurcat şi ai fost incompetent? Not going to happen ( nu se va întâmpla n.r.)

„Spitalele sunt la fel de nepregătite ca la debutul pandemiei”. Am citat din moţiunea PSD. Incompetenţă la Sănătate? USR spune că da, eu zic că da, românii zic că da. Ministerul Sănătăţii, un incompetent, nu a pregătit valul 4. Asta spune PSD, asta spune şi USR. Prin votul de astăzi, USR recunoaşte că a avut miniştri incompetenţi în domeniile pe care le-a gestionat. Aceşti oameni care au recunoscut că sunt incompetenţi nu mai au ce cauta la guvernare. Acesta este USR: un partid iresponsabil şi imatur.

Concluzia este simplă: am fost prea indulgent. Trebuia să îi fi demis pe toţi mult mai devreme şi poate astăzi eram mai pregătiţi. Aveam un sistem de sănătate mai pregătit pentru valul patru, aveam absorbţia fondurilor UE mai bună, aveam kilometri de autostradă făcuţi. Am tolerat o echipă de incompetenţi la Guvernare din respect pentru dumneavoastră. Nu voi mai permite aşa ceva.

Şi-au bătut joc de sistemul de sănătate. Au avut bani, au avut tot ce şi-au dorit. Au lăsat Ministerul Sănătăţii fără ministru în plină criză. Este un gest criminal.