Ovidiu Raeţchi: PSD a blocat audierea lui Carmen Dan, asa cum a blocat şi audierea lui Dragnea, când pretindea că e doldora de dovezi împotriva SPP

„Tocmai am discutat in Comisia de Aparare convocarea ministrului Carmen Dan si a sefilor din Jandarmerie pentru a-i audia pe marginea interventiei din cursul saptamanii trecute si cu privire la strategia in eventualitatea unor noi proteste. E un subiect major, care a generat un mare interes public - si este nu doar atributia, ci chiar obligatia Comisiei sa supravegheze modul in care actioneaza Ministerul de Interne. Din pacate, propunerea PNL nu a fost sprijinita decat de USR. Parlamentarii Puterii au blocat audierea. Asa cum au blocat si audierea lui Dragnea, atunci cand acesta pretindea ca e doldora de dovezi impotriva SPP, doar ca nimeni nu e dispus sa il asculte“, a scris Ovidiu Raeţchi pe Facebook.

„Cu alte cuvinte, nimeni nu o va putea intreba pe doamna Carmen Dan cum s-a ajuns la calcarea unor cetateni in picioare si la retineri de jurnalisti. Cand veti mai auzi pesedisti vorbind despre cat de important e Parlamentul, despre cum trebuie restabilita forta acestuia, despre cum trebuie sa se prezinte orice demnitar in fata unei Comisii - sa stiti ca sunt doar bazaconii. Doamna Carmen Dan nu are timp pentru exercitarea controlului parlamentar - e prea ocupata probabil cu monitorizarea vigilenta si proactiva a propriilor prize“, a încheiat deputatul PNL.