Ovidiu Raeţchi: Am primit raportul secret al doamnei Dan. Secretizarea reprezintă un abuz. Singurul motiv e muşamalizarea adevărului despre represiune

„Am primit la Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor raportul secret al doamnei Dan despre represiunea din 10 august. Secretizarea acestuia reprezinta, in mod evident, un abuz. Nu exista niciun element care trebuie ascuns de ochii opiniei publice in el. Invocarea unui interes superior al statului pentru a bloca accesul cetatenilor la adevar si la informatii de interes public major constituie o practica specifica statelor totalitare. Singurul motiv al secretizarii il reprezinta incercarea de a musamaliza adevarul despre represiune. Cand raportul va fi desecretizat, lucru care se va intampla oricum la un moment dat, dupa demiterea doamnei Dan, opinia publica va putea descoperi ce lucruri au putut fi considerate «secrete» in regimul Dragnea-Dan“, a scris Ovidiu Raeţchi, vicepreşdintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a susţinut duminică noapte, într-o intervenţie telefonică la Antena 3 după un interviu cu Liviu Dragnea, că preşedintele PSD o apără pe ministrul de Interne, Carmen Dan, „până în pânzele albe”, ca o recunoaştere că ceea ce s-a întâmplat la 10 protestul din august din Piaţa Victoriei nu a fost chiar în totalitate conform cu standardele pe care şi Jandarmeria şi le-a impus anterior.