Ovidiu Raeţchi cere reunirea de urgenţă a Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaţilor pentru audierea şefilor din Jandarmerie şi din MAI

Redăm scrisoarea deputatului PNL Ovidiu Alexandru Raeţchi, adresată preşedintelui Comisie pentru Apărare din Parlament.

„Către Preşedintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Camera Deputaţilor, Dorel-Gheorghe Căprar,

Stimate domnule Preşedinte,

Misiunea fundamentală a Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională este de a asigura controlul asupra unor ministere esenţiale pentru securitatea naţională. Această misiune trebuie îndeplinită cu responsabilitate, dar şi cu o foarte mare atenţie pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Este de datoria noastră să ne asigurăm că forţa coercitivă a statului nu se transformă într-una de represiune şi că atribuţiile instituţiilor pe care le supreveghem nu sunt extinse sau încălcate abuziv.

Misiunea de control care revine Comisiei noastre trebuie exercitată continuu - şi mai ales în momente în care opinia publică reclamă comportamente inadecvate din partea ministerelor din aria noastră de responsabilitate. Această misiune de control se exercită prin şedinţe ale Comisiei care au loc în cadrul Parlamentului, organismele supuse controlului răspunzând convocării noastre, nu prin vizite de protocol la sediile instituţiilor şi nu prin mese festive la invitaţia acestora.

În ultimele luni, am solicitat în mai multe rânduri audierea ministrului de Interne şi a şefilor din Jandarmerie, după o serie de intervenţii îngrijorătoare în cursul manifestaţiilor de protest din Bucureşti. Ne doream să aflăm, în cadrul acelor audieri, ce condiţii speciale au determinat intervenţii în forţă, în contextul în care în România am avut sute de proteste paşnice. Din păcate, parlamentarii PSD-ALDE au votat de fiecare dată împotriva convocărilor solicitate - deşi acestea erau legitime, necesare, chiar obligatorii în baza atribuţiilor noastre. Dacă nu intervenim atunci când cetăţenii acuză brutalităţi ale forţelor de ordine, atunci când să o facem şi care mai sunt atribuţiile noastre? Cred că dacă Comisia nostră şi-ar fi exercitat la timp această atribuţie de control, dacă am fi arătat Ministrului de Interne că dă socoteală cu adevărat în faţa Parlamentului, nu am fi ajuns la intervenţia violentă din Piaţa Victoriei.

Vă amintesc că, în urma votului PSD-ALDE, s-a decis ca noi, membrii Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, să controlăm o ipotetică implicare a SPP în viaţa politică, deşi singura dovadă invocată în acest sens a fost o declaraţie a unui membru PSD, care a spus că a avut o discuţie cu o persoană pe care nu o poate numi. Îmi place să cred că veţi considera cel puţin la fel de importante câteva sute de mărturii ale unor cetăţeni spitalizaţi în urma intervenţiilor Jandarmeriei, care îşi pot dovedi acuzaţiile cu certificate medicale. Sper cu sinceritate că activitatea Comisiei noastre nu vizează atacarea sau protejarea unor instituţii în funcţie de protecţia politică de care se bucură.

Iată de ce sunt absolut convins, domnule preşedinte, că veţi accepta solicitarea noastră pentru convocarea imediată a unei şedinţe a Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în cadrul căreia să fie invitaţi: ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precum şi şeful Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, urmând ca lista să fie extinsă în cursul săptămânilor viitoare. Obiectul audierii va fi intervenţia Jandarmeriei la mitingul din 10 august, din Piaţa Victoriei.

Temele audierii vizează exclusiv exercitarea controlului parlamentar, având ca obiectiv informarea cetăţenilor şi verificarea actului de conducere, fără să existe vreo suprapunere cu ancheta penală în curs.

Ne dorim să aflăm de la persoanele audiate, între altele:

1. Ce factor de răspundere a decis la mitingul din 10 august, dar şi la unele manifestaţii din lunile anterioare, o abordare strategică agresivă şi ofensivă, în timp ce la sute de alte proteste de acest fel, inclusiv din data de 11 august, abordarea a fost una defensivă, neexistând niciun fel de incidente?

2. Dacă această decizie s-a bazat pe informaţii vizând prezenţa unor grupuri agresive la miting (facţiuni ale unor galerii), de ce aceste grupuri, care sunt foarte bine cunoscute structurilor din MAI, nu au fost descurajate, blocate, izolate şi reţinute încă din primele momente ale protestului?

3. Care au fost dotările/ armamentul/ muniţia utilizate în cursul zilei de 10 august şi în ce cantitate?

4. O serie de imagini dovedesc lovirea de către jandarmi a unor manifestanţi paşnici, izolaţi, care îşi ţineau mâinile ridicate, cu picioarele şi cu bastoane de cauciuc peste faţă şi cap. Este aceasta o practică asumată de Jandarmeria Română şi de Ministerul Afacerilor Interne?

5. O serie de imagini dovedesc folosirea de substanţe iritant-lacrimogene asupra unor persoane paşnice, uneori culcate la pământ, care nu ameninţă în niciun fel jandarmii, de la distanţe foarte mici. Este aceasta o practică asumată de Jandarmeria Română şi de Ministerul Afacerilor Interne?

6. Cum se explică faptul că doi jandarmi au fost pierduţi pe drum de colegi şi nu a existat nicio acţiune pentru protejarea lor - această protecţie fiind asigurată tot de cetăţeni?

7. În mod paradoxal, persoanele violente, care au participat la agresarea jandarmilor, nu prezintă urme de lovituri şi nu au necesitat intervenţia medicilor. Pe de altă parte, există foarte multe femei în rândul persoanelor internate în spital şi care necesită îngrijiri medicale. A existat o strategie pentru urmărirea protestatarilor paşnici şi inofensivi şi pentru menajarea celor violenţi?

8. Deşi centrul violenţelor s-a aflat în dreapta Guvernului, în zona bulevardelor Lascăr Catargiu-Calea Victoriei, au fost folosite aceleaşi mijloace de intervenţie şi în zone unde nu au existat incidente. De ce protestatarii paşnici au fost asimilaţi huliganilor? Câţi jandarmi sub acoperire au fost utilizaţi în 10 august, cu ce ordine şi în ce măsură aceştia s-au implicat în declanşarea şi încurajarea violenţelor?

9. Care este practica asumată de Jandarmeria Română în ceea ce priveşte reprezentanţii presei şi de ce am avut din nou un incident internaţional în care jurnalişti străini au acuzat tratamente brutale?

10. În ce condiţii a fost emis ordinul de intervenţie în forţă şi cu ce obiective?

Aşteptăm, domnule preşedinte, să daţi curs solicitării noastre în regim de urgenţă, dovedind faptul că Parlamentul României poate fi o instituţie utilă şi responsabilă în raport cu solicitările cetăţenilor.

Deputat PNL Ovidiu Alexandru Raeţchi, Vicepreşedinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.”