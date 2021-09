OUG Anghel Saligny a fost adoptată de Guvern. Cîţu: Ce avem în acest program se regăseşte în programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă

„Am avut o şedinţă de Guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR PLUS, deşi este în atribuţia lor de miniştri şi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit la şedinţa de Guvern. Am avut cvorum şi am aprobat Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”, a declarat premierul Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.



El a mai precizat că ceea ce este în programul Anghel Saligny se regăseşte în programul de guvernare.

„Vreau să fie foarte clar că ceea ce avem în acest program se regăseşte în programul de guvernare şi nu facem prin decizia de astăzi decât să respectăm programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă sau să nu vrea să respecte programul de guvernare”, a declarat premierul.