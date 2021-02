Orban, despre cazul de la Apele Române: Sunt categoric împotriva unor astfel de angajări. Întotdeauna am ţinut cont de profesionalism

„Sunt categoric împotriva unor astfel de angajări. Ştiţi foarte bine că eu am numit sute şi mii de oameni în cariera mea. Întotdeauna am ţinut cont de profesionalism, de integritate, de experienţă în funcţii sau de capacitatea de a putea gestiona o funcţie de demnitate publică. Astfel de numiri sunt nişte accidente în ceea ce ne priveşte. Încă o dată vă spun, am fost premier şi am numit sute de oameni în funcţii publice, dacă nu chiar am depăşit mii de oameni. Pe de altă parte în câteva judeţe au apărut astfel de situaţii pe care le critic aspru, atât în interiorul cât şi în afara Partidului Naţional Liberal. Nu ne reprezintă. Pe noi ne reprezită cei peste 1300 de primari pe care îi avem, consilierii locali, consilierii judeţeni, preşedinţii de consilii judeţene, miniştrii, secretarii de stat, parlamentarii pe care îi avem. Sunt nişte oameni care au fost selectaţi cu rigurozitate şi care reprezintă o carte de vizită pentru PNL.” a transmis Ludovic Orban.

Întrebat ce măsuri a luat în cazul de la Târgu Mureş, tot în cadrul Apelor Române, în perioada când ocupa funcţia de premier, Ludovic Orban a spus că a existat o anchetă a Corpului de Control.

Cazul de la Târgu Mureş

Recorder a relatat că Ovidiu Ianculescu, inginer de profesie, a ajuns director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş, instituţie care gestionează infrastructura de apă din şase judeţe, nefiind membru al unui partid şi dând concurs pe post. La începutul anului trecut după ce conducerea Apelor Române a fost preluată de liberalul Ervin Molnar, Ianculescu a declarat că i s-a cerut să demisioneze, funcţia fiind ocupată de Ionuţ Cengher.

În reportajul Recorder, directorul SGA Mureş Ionuţ Cengher a afirmat că a cerut o detaşare la Apele Române de la Senat.

Întrebat cum a ocupat acest post de director, neavând experienţa cerută pentru funcţie, Cengher a spus: „Eu nu am avut de unde să ştiu care sunt criteriile şi cerinţele pentru post". De asemenea, el a spus că nu ştie ce număr are Legea apelor, dar că a citit-o. „Poziţia de director al Apelor Române nu înseamnă neapărat ca tu ca driector să ştii să le faci absolut toate", a mai spus el.