Orban: Vom înlocui toţi prefecţii şi toţi subprefecţii, nu există niciun fel de dubiu în privinţa asta. Acum i-am lăsat să organizeze alegerile

”Vom înlocui toţi prefecţii şi toţi subprefecţii, nu există nici un fel de dubiu în privinţa asta”, a afirmat Orban.

”Acum i-am lăsat pe prefecţi să organizeze alegerile, că dacă ne apucăm să-i schimbăm pe prefecţi , imediat ne-ar fi acuzat că vrem să ne punem prefecţi. Îi batem cu prefecţii lor şi îi batem de le sună apa în cap cu prefecţii lor. Asta numai ca să le arătăm!”, a spus Orban, vineri seară, la o întâlnire cu liberalii, în judeţul Argeş.

Acesta a precizat, însă, că că prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu şi nu va lucra cu prefecţii puşi de Viorica Dăncilă.

”Pe de altă parte, vă spun foarte limpede. Prefectul este reprezentantul Guvernului în fiecare judeţ. Nu putem accepta să lucrăm cu cei pe care i-a pus Dăncilă sau mai ştiu eu ce PSD-ist. Ei dacă ar fi avut demnitate ar fi venit şi şi-ar fi scris demisia, pentru că aşa procedează normal un om care înţelege că el este pe sens invers, că nu poate să reprezinte Guvernul Partidului Naţional Liberal şi al opoziţiei în judeţ. Nu au plecat de bună voie, încă mai au timp să-şi scrie demisiile după alegeri, dacă nu şi le scriu, cu siguranţă vom înlocui toţi prefecţii şi toţi subprefecţii, nu există niciun fel de dubiu în privinţa asta”, a mai afirmat premierul.

”În privinţa celorlalte instituţii care funcţionează la nivel judeţean vă spun foarte clar: depesedizarea e necesară, dar pe de altă parte înlocuirea lor nu trebuie să se facă decât pe alte criterii, pe profesionalism, pe corectitudine, pe ocuparea poziţiilor publice, ca urmare a unor concursuri drepte, transparente, care să permită ca în funcţiile de conducere să ajungă cei mai buni oameni”, a mai spus premierul.

Acesta a afirmat că PNL nu are de ce să se teamă de concurenţă.

”Noi, ca partid, întotdeauna am avut oameni de calitate sau am avut parteneri în societatea civilă am avut întotdeauna contribuitori la toate politicile publice pe care le-am generat, experţi, oameni care au fost apropiaţi de partid şi nu avem de ce să ne temem de orice competiţie pentru girarea oricărei funcţii de conducere la orice fel de nivel. Evident, că acţiunea trebuie să continue şi aici trebuie un pic să mai scuturăm pomul, în toate judeţele trebuie scuturat pomul. Eu ştiu ce înseamnă campanie când ai şeful de post împotriva ta, când ai poştaşul care face campanie pentru PSD, când îl ai pe ala de la Fisc împotriva ta, când ai pădurarul înregimentat, care le spune că nu le mai dă lemne dacă votează cu PNL şi aşa mai departe”, a mai declarat premierul.