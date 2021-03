Orban, după ce Vera Jourova a anunţat că scăpăm de MCV: „Vestea reprezintă recunoaşterea efortului Guvernului PNL şi a actualei coaliţii de guvernare”

„Salut anunţul făcut de vicepreşedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, potrivit căruia România ar putea scăpa de MCV chiar anul acesta.





Această veste reprezintă o recunoaştere a efortului şi a angajamentului Guvernului PNL, precum şi a actualei coaliţii de guvernare, de îndreptare a legilor justiţiei promovate de PSD în perioada 2017-2019 şi oprite prin Referendumul pentru justiţie din 2019 iniţiat de presedintele Klaus Iohannis.

Am transmis astăzi, în cadrul videoconferinţei cu vicepreşedintele Comisiei Europene, că România este pe un drum bun în privinţa respectului faţă de statul de drept, iar Guvernul format de noua coaliţie are o poziţie clară de toleranţă zero faţă de corupţie.





Suntem extrem de preocupaţi în a asigura, prin dezbatere publică, parlamentară, o îmbunătăţire substanţială a legislaţiei şi a cadrului general de organizare şi funcţionare a întregului sistem de justiţie”, a scris Orban, miercuri, pe Facebook.