Orban, după ce USR-PLUS şi-a anunţat candidaţii la primăriile de sector: Mi-aş dori să avem candidaţi unici, dar trebuie să avem cu cine discuta

„Am luat decizia foarte clară - Nicuşor Dan este candidatul PNL, candidat care este sprijinit şi de partenerii noştri. De altfel, acest lucru este clar, limpede. Nicuşor Dan are capacitatea de a câştiga Primăria Capitalei şi - ceea ce mă interesează pe mine - cunoaşte problemele Bucureştiului şi are soluţiile pentru a rezolva problemele bucureştenilor, iar din punctul nostru de vedere este vital pentru Bucureşti să se producă o schimbare profundă. Singurul care poate să aducă această schimbare în bine este Nicuşor Dan. Toate speculaţiile care apar pe surse, în diferite canale de presă, sunt de fapt lansate de cei cărora au început să le fugă pământul de sub picioare după decizia pe care am luat-o de a-l sprijini pe Nicuşor Dan. (...) Mi-aş dori să mergem în aceeaşi formulă şi la sectoare, singura condiţie - să avem şi cu cine să luăm această decizie. (...) Nu noi ne-am anunţat candidaţii la primăriile de sector”, a declarat Orban după ce a participat la Adunarea membrilor Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

Alianţa USR-PLUS a anunţat, duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, candidaţii la primăriile de sector din Bucureşti: Clotilde Armand - sectorul 1, Radu Mihaiu - sectorul 2, Ana Ciceală - sectorul 3, Simona Spătaru - sectorul 4, Alex Dimitriu - sectorul 5 şi Alexandru Gâdiuţă - sectorul 6.