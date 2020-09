Orban, după ce UDMR a votat alături de PSD mărirea pensiilor cu 40%: Este regretabil că şi-au schimbat poziţia

„Este regretabil faptul că după ce au fost alături de noi în Comisia de Buget-Finanţe şi nu au participat la această decizie, au schimbat poziţia şi într-un fel au avut o contribuţie la această decizie a PSD. În ceea ce ne priveşte pe noi PNL ne interesează să câştigăm alegerile cu un scor cât mai mare astfel încât să nu fie necesare alianţe foarte ample care să complice guvernarea României. România are nevoie în următorii ani, nu numai patru ani, următorii opt până la zece ani, are nevoie de o guvernare stabilă, coerentă, care să acţioneze clar, precis pentru dezvoltare rapidă a României, printr-o creştere a veniturilor oamenilor pentru o modernizare reală a României, pentru o creştere a vitezei de realizare a tuturor proiectelor în societate şi în economie”, a declarat Orban, întrebat marţi la Cluj ce opinie are că UDMR a votat alături de PSD creşterea pensiilor cu 40%.





Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat în plenul reunit de marţi proiectele de lege care aprobă rectificarea bugetară în forma care include amendamentul PSD ce prevede majorarea pensiilor cu 40%.





Viceliderul grupului deputaţilor PNL Gabriel Andronache a solicitat, în plenul reunit de marţi al Parlamentului, ca proiectele de lege prin care este aprobată rectificarea bugetară pe acest an să fie retrimise la comisiile reunite de buget-finaţe pentru a fi adoptat un alt raport, deoarece cel deja aprobat încalcă prevederile legislative şi inclusiv Constituţia. Cererea PNL a fost respinsă. Ulterior, la dezbaterile din plen, liderul deputaţilor PNL Florin Roman a anunţat că liberalii vor ataca la CCR proiectele adoptate de Legislativ.