Orban: Este total nefiresc şi profund dăunător ca un ministru să dea declaraţii împotriva premierului

„Eu am spus foarte limpede – asta e în logica de funcţionare a tuturor democraţiilor din lumea aceasta. Nu există un ministru care să atace Guvernul, să atace o coaliţie de guvernare. În momentul în care un ministru îşi atacă colegul de Guvern, cu atât mai mult premierul, înseamnă că nu mai vrea să facă parte din Guvernul respectiv. Este total nefiresc, profund dăunător pentru funcţionarea unei instituţii fundamentale să îşi permită unul sau altul să dea declaraţii împotriva premierului. Declaraţii împotriva premierul dau cei din opoziţie, nu pot da cei care fac parte din echipa de guvernare. Cum să colaboreze un ministru cu premierul atâta timp cât îşi permite să atace public? În momentul în care un ministru îl atacă pe premier, trebuie să plece acasă. Exact cum e rezolvarea constituţională care a fost aplicată şi în cazul revocării ministrului care a fost revocat. Declaraţiile şi punctele de vedere au fost prezentate după declaraţiile lui Drulă. Criză în coaliţie este poate prea mult spus. Este o reacţie emoţională, o reacţie care ţinut mai mult de lipsa de experienţă în guvernare pentru o decizie salutară a premierul care a decis să îmbunătăţească domeniul important cum este sănătatea”, a afirmat Ludovic Orban, după şedinţa BEX al PNL de luni.

El a mai spus că liberalii mizează pe un comportament raţional din partea USR-PLUS.

„Convingerea mea este că acest moment va fi depăşit. Mizăm pe un comportament raţional şi responsabil din partea partenerilor noştri, aşa cum am văzut în foarte multe luări de poziţii, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem ceea ce le-am promis în campaniile electorale, ceea ce am prezentat în programul de guvernare în momentul în care am cerut încrederea Parlamentului pentru învestirea Guvernului, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este important, să ne concentrăm pe punerea în practică a programului de guvernare, să creştem calitatea în gestiunea fiecărui minister, să creştem calitatea prestaţiei Guvernului în mod constant”, a completat Orban.

La rândul său, premierul Florin Cîţu, întrebat dacă Cătălin Drulă va fi schimbat de la Ministerul Transporturilor, a răspuns: „Voi evalua miniştri pe ceea ce fac, nu pe ceea ce spun că fac. Vorbim de reforme şi le-am cerut miniştrilor să facă reforme şi au susţinerea mea. Până acum nu am văzut un plan de reducere a cheltuielilor bugetare. Cel mai simplu mod de reformă e să te uiţi la propriul minister, nu să te lupţi cu sindicatele”.