Orban, săgeţi către USR: Nu poate să i se ceară PNL ce nu poate da PNL. Ni se pun condiţii care nu depind de noi. Cei care menţin PSD la putere sunt complici

"În mod evident fiecare formaţiune politică până la urmă decide cum se poziţionează faţă de un subiect sau altul. În ceea ce priveşte în schimb poziţionarea faţă de învestirea Guvernului, această decizie este o decizie capitală pentru România, de care depinde bunul mers al treburilor publice în România pe termen mediu şi lung şi am convingerea că vor trece peste mici diferenţe de poziţie şi că vor înţelege necesitatea absolută de a susţine învestirea Guvernului”, a afirmat Orban.



El spune că partidele care nu vor vota pentru Guvernul PNL îi vor menţine la putere pe PSD şi pe Viorica Dăncilă.



"Orice formaţiune politică nu votează învestirea Guvernului pe care îl voi prezenta Parlamentului, de fapt, menţine PSD la putere şi pe Viorica Dăncilă la Palatul Victoria şi în loc să susţină un guvern legitim, un guvern competent, un guvern care vine cu măsuri fundamentale pentru România, nu face altceva decât să asigure perpetuarea total nelegitimă la putere a unui guvern al PSD, eşuat, demis, care nu mai are niciun fel de legitimitate de a exercita puterea în România. Mă îndoiesc că partenerii noştri care au contribuit la demiterea Guvernului Dăncilă ar putea în vreun fel să menţină şi să participe la decizia de perpetuare la putere a Guvernului Dăncilă”, a explicat Orban.



El crede că nu poate să i se ceară PNL ceea ce nu poata da acest partid, să i se pună condiţii care nu ţin de liberali.



"Nu poate să i se ceară Partidului Naţional Liberal ce nu poate da Partidul Naţional Liberal. Noi putem să susţinem cu parlamentarii noştri proiecte legislative pe care de altfel le susţinem, dar nu poţi să spui că nu investeşti Guvernul PNL din cauza faptului că PSD sau altă formaţiune politică nu votează un proiect de lege. Aşa ceva nu am întâlnit, vă spun sincer, ca să ni se pună nişte condiţii care nu depind de noi”, a mai spus premierul desemnat.



Orban a avertizat că cei care vor menţine PSD la putere sunt complici la ilegalităţi pe care le comit social-democraţii.



"Am încredere că putem reuşi din prima învestirea Guvernului, dar în mod evident putem fi pregătiţi pentru orice altă situaţie. Iar a doua situaţie va presupune o abordare total diferită pentru că vom ajunge la a doua învestire de Guvern, iar în cazul în care acest guvern nu este învestit de Parlament vom avea alegeri anticipate, adică ajungem la ceea ce am spus noi ca primă preferinţă. Sigur că trebuie să suportăm în toată această perioadă toate inegalităţile, toate prostiile, toate deciziile aberante pe care le iau nişte rămăşiţe guvernamentale, care au fost demise prin moţiune de cenzură, iar cei care menţin aceşti oameni la putere, de fapt, sunt complici şi co-responsabili pentru toate ilegalităţile pe care le fac, pentru toate deciziile care antrenează consecinţe defavorabile pentru români”, a mai declarat Orban.