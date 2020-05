Orban: Am rămas siderat. Unii care ne acuzau că am dat amenzi ne acuză acum că de ce nu am dat amenzi. Adică, ai bască, n-ai bască

"Odată cu adoptarea acestei hotărâri de Guvern, în baza legii, avem la dispoziţie toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile. Nu pot să nu fac o paranteză şi să nu vă spun că am rămas siderat când am văzut oameni care ne acuzau că de ce am dat amenzi cum acum ne acuzau că de ce nu am dat amenzi. Adică, ai bască, n-ai bască... Amenzile sunt instrument prin care cei care nu respectă legea pot fi determinaţi la o conduită corectă. Pentru că o conduită corectă din partea fiecărui cetăţean contribuie la sănătatea publică şi îi fereşte pe oamenii care sunt corecţi, care respectă legea şi regulile, să fie supuşi riscului de infectare", a spus premierul Ludovic Orban în deschiderea şedinţei de Guvern.

Legea privind starea de alertă a intrat în vigoare luni dimineaţă, după ce a fost promulgată vineri de preşedintele Klaus Iohannis. Prin urmare, poliţia va putea aplica amenzi pentru persoanele care nu respectă interdicţiile impuse de Guvern. În weekend, România a fost în stare de haos: mai multe persoane au încălcat distanţarea socială, însă au fost sancţionate doar cu mustrări, pe fondul vidului legislativ.