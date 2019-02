Orban: Partidul Naţional Liberal îşi ia angajamentul de a desfiinţa Secţia specială de anchetare a magistraţilor

„Acţiunea declanşată de Secţia specială de anchetare a magistraţilor împotriva candidatului român la şefia Parchetului European, într-un moment deloc întâmplător, este confirmarea avertismentului lansat de Partidul Naţional Liberal încă de la moment prezentării „tezelor” de la 23 august 2017 de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pentru modificarea Legilor Justiţiei. PSD-ALDE a înfiinţat o structură manevrată politic în interiorul sistemului de justiţie cu scopul de a pune presiune asupra magistraţilor, de a-i intimida şi de a se răzbuna în momente critice pentru a-i da drept exemplu pe cei care îşi permit să desfăşoare anchete de mare corupţie ce îi pot viza pe mai marii zilei. Astăzi este străveziu faptul că tocmai în acest sens acţionează acest organism“, a afirmat Ludovic Orban, potrivit unui comunicat de presă

Preşedintele liberalilor îşi ia angajamentul că formaţiunea pe care o conduce va desfiinţa secţia. „Având în vedere toate aceste poziţii exprimate de experţii europeni, Partidul Naţional Liberal îşi ia angajamentul de a desfiinţa secţia specială de anchetare a magistraţilor, de a implementa toate recomandările formulate în privinţa sistemului de Justiţie, astfel încât România să obţină ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare prin îndeplinirea angajamentelor asumate odată cu aderarea la Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte cazul fostului procuror general şi fost şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, considerăm că acţiunea declanşată în cazul său nu poate fi pusă sub semnul coincidenţei, ci mai degrabă sub acela al unei răzbunări politice orchestrată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, sub coordonarea directă a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea“, mai afirmă preşedintele PNL.





De asemenea, Ludovic Orban subliniază că PNL îi va face lobby Codruţei Kovesi. „Cu atât mai mult, pare un semn al disperării faptul că persoana care desfăşoară ancheta în cazul Laura Codruţa Kovesi este aceeaşi care a fost propusă în repetate rânduri de către Tudorel Toader ca succesoare la şefia DNA, după ce ministrul Justiţiei a obţinut demiterea forţată a Laurei Codruţa Kovesi. Aşadar, există deja elemente care evidenţiază un serios conflict de interese în acest caz, cu atât mai mult cu cât în plenul CSM chiar Adina Florea a declarat: „nu am fost niciodată un procuror independent”. Dacă în mod normal apartenenţa politică la PSD a membrilor familiei sale nu ar trebui să fie pusă în discuţie, prin conduita domniei sale, dar şi prin poziţiile publice exprimate de membri ai familiei domniei sale, demonstrează un partizanat politic evident. Aşa cum s-a angajat public, încă de la momentul anunţării listei scurte a candidaţilor pentru poziţia de procuror şef al Parchetului European, reprezentanţii PNL sunt angajaţi la nivelul Parlamentului European într-o acţiune de lobby politic astfel încât să obţină un vot favorabil candidatului din partea României, întrucât această poziţie deosebit de importantă la nivelul Uniunii Europene este în primul rând o şansă pentru ţara noastră de a avea reprezentanţi în astfel de poziţii cheie.”, a conchis Orban

