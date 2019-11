Orban, în Parlament: Venim după o guvernare care a făcut mult rău. Trebuie să începem un drum nou

Orban le-a mulţumit parlamentarilor din sală că sunt prezenţi la învestirea Guvernului, după succesul moţiunii de cenzură.„Apreciez această prezenţă cu atât mai mult cu cât vă mărturisesc că nu-mi aduc aminte, în ultimii 30 de ani, să se fi întâmplat aşa ceva, şi anume şedinţa de învestire a unui guvern să fie boicotată efectiv de două partide politice care în felul ăsta arată clar lipsa totală de înţelegere faţă de nevoile României, lipsa totală de respect faţă de români şi care arată că nu-i interesează decât socotelile electorale sau toate prostiile pe care le fac cei care încă exercită puterea", a afirmat Orban.El a spus că trebuie să înceapă un drum al construcţiei, al refacerii unităţii în societatea românească, un drum care „cu adevărat să reaşeze România pe traiectoria euro-atlantică" şi să pună bazele unei dezvoltări economice solide.Potrivit acestuia, acest guvern are un mandat limitat la un an, iar tot ce este inclus în programul de guvernare pleacă de la această constrângere.„Avem de luat măsuri urgente, măsuri care nu pot fi luate decât de un guvern legitim", a spus el, dând exemplul minerilor de la Paroşeni.Orban a reiterat că foarte multe instituţii publice nu au resursele financiare pentru a încheia exerciţiul bugetar, iar angajaţii lor ar putea rămâne fără salarii, spunând şi că sunt întârzieri în plata unor indemnizaţii.El a spus că „stăm extrem de prost" în privinţa stocurilor energetice.„Suntem în poziţia în care România a rămas ultima ţară care trebuie să nominalizeze comisarul european. După şase luni în care în ciuda insistenţelor publice şi a avertismentelor pe care le-am dat aproape toţi cei care suntem aici de faţă, în care fostul premier s-a încăpăţânat să menţină nişte candidaturi care ne-au făcut de râs, am ajuns literalmente în situaţia în care Uniunea Europeană, preşedintele Comisiei Europene ne cere de urgenţă desemnarea unui comisar european, lucru pe care nu îl poate realiza în mod eficitent decât un guven legitim”, a declarat Orban.El a spus că există necesitatea elaborării priiectului legii bugetului de stat.