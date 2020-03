Orban: Nu se închide metroul. Nu s-a discutat niciodată problema închiderii Bucureştiului. MAI verifică sursa acestei dezinformări

”Nu s-a discutat niciodată problema închiderii Bucureştiului. Am solictat MAI să verifice sursa acestei dezinformări care a provocat panică în Bucureşti. Niciodată nu am avut pe masă analiza închiderii metorului. Am vorbit doar despre decalarea programului, astfel încât să se evite aglomeraţia, în zone industriale, de birouri, astfel încât să se diminueze fluxurile de oameni care folosesc metroul la aceeaşi oră. Măsura închiderii metroului este una extremă, care nu are niciun fel de fundamentare azi”, a spus premierul Ludovic Orban, într-o videoconferinţă organizată la Vila lac 1, unde s-a autoizolat.

Premierul Ludovic Orban a ţinut duminică seară prima conferinţă de presă de când a fost reinstaurat în funcţie. Din izolare, acesta a explicat că Guvernul ia în calcul plafonarea preţurilor pentru anumire produse cum ar fi măştile medicinale, dezinfectanţi sau anumite medicamente, astfel încât „să nu aibă loc o speculă cu aceste produse”.