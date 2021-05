Orban: „Nu facem reforme pentru că aşa ne cere Comisia Europeană” Ce spune despre creşterea vârstei de pensionare şi despre îngheţarea salariilor publice

Liderul PNL a atras atenţia asupra informaţiilor apărute în ultima vreme în spaţiul public cu privire la reformele pe care Guvernul urmăreşte să le realizeze. Astfel, Ludovic Orban a transmis că actuala guvernare nu urmăreşte să crească vârsta de pensionare şi nici să îngheţe salariile din sectorul public.

„Apar foarte multe informaţii în media care nu sunt conforme cu realitatea. Reformele pe care le face Guvernul condus de premierul Florin Cîţu sunt cele prevăzute în programul de guvernare. Nu facem reforme pentru că ne cere Comisia Europeană, ci pentru că sunt necesare pentru România şi le avem prevăzute în programul de guvernare. Reforma pensiilor publice, reforma în domeniul salarizării publice, reforma în justiţie pentru a repara stricăciunile din legislatura trecută în sistemul de justiţie. Sigur că în PNRR, printre elementele care sunt urmărite în proiect de către Comisia Europeană, există şi partea de reforme, pentru că aşa este regulamentul.

Am văzut că au apărut tot felul de aşa-zise teme de reformă în domeniul pensiilor, în domeniul salarizării publice. Au apărut informaţii că vrem să creştem vârsta de pensionare. Nu este adevărat. Există un proiect de lege care permite acelora care vor să lucreze după vârsta de pensionare să nu mai ceară voie an de an conducătorului instituţiei sau angajatorului. Ci oferim acest drept pentru persoanele care sunt în putere şi care vor să lucreze după vârsta de pensionare, să lucreze. Dar nu mărim vârsta de pensionare.

În ceea ce priveşte reforma în sistemul pensiilor publice. Este adevărat că orice creştere de pensie numai trebuie să fie din burtă, acesta este sensul documentului din corespondenţa care există cu Bruxelles-ul. Trebuie să existe un mecanism care să ţină cont de indicatorii economici obiectivi, care să stea la baza creşterii punctuli de pensie. Recalcularea pensiei face parte din reforme, pentru că obiectivul recalzulării pensiei are rolul de a reduce inechităţile din sistem. Scopul acestei reforme este să uniformizăm pensiile în funcţie de contributivitate”, a explicat Orban marţi, la finalul reuniunii Biroului Executiv al PNL.

În urmă cu câteva zile, Marcel Ciolacu acuza că Guvernul Cîţu a transmis la Bruxelles că „intenţionează să nu mai aplice legea care prevede mărirea pensiilor, că va desfiinţa pensia anticipată, că va mări vârsta de pensionare, dar şi vechimea în muncă necesară pensionării”.

«Deşi nimeni nu le-a cerut-o, Guvernul Cîţu a transmis la Bruxelles că intenţionează să nu mai aplice legea care prevede mărirea pensiilor, că va desfiinţa pensia anticipată, că va mări vârsta de pensionare, dar şi vechimea în muncă necesară pensionării! Acum înţelege toată lumea de ce insistăm să vină în Parlament să îşi asume clar în faţa românilor ce nenorociri au de gând să facă cu adevărat sub masca PNRR?! PSD se opune categoric acestor intenţii! Şi vom folosi toate mijloacele legale pentru a stopa „reformele” criminale împotriva românilor!», a scris Ciolacu, vineri, pe Facebook.