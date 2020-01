Orban: La nivelul Comisiei Europene şi Parlamentului European există o susţinere pentru aderarea României la Schengen

Ludovic Orban a declarat, joi, la sediul Reprezentanţiei Permanente a României la UE, că în cadrul discuţiilor cu oficiali europeni a fost abordată problema Schengen, dar şi cea a Mecanismului de Cooperare şi Verificare.„Am abordat problema Schengen. Din punctul nostru de vedere România respectă toate condiţiile pentru aderarea la Schengen. În privinţa Mecanismului de Cooperare şi Verificare am exprimat determinarea noastră de a transpune recomandările cuprinse în cadrul raportului anual şi convingerea noastră că România va respecta toate standardele şi bunele practici la nivel european în domeniul justiţiei”, a afirmat Orban.Întrebat dacă a discutat şi de Secţia Specială, premierul a răspuns: „Nu am intrat în astfel de detalii. Ştiţi poziţia Guvernului, am adoptat un memorandum în care poziţia noastră este stabilită în favoarea desfiinţării Secţiei Speciale”.Orban a precizat că închiderea MCV depinde de ceea ce face România.„Comisia Europeană are o altă atitudine faţă de oficialităţile de la Bucureşti şi faţă de Guvernul nostru şi faţă de preşedintele României, înţelege foarte clar că a avut loc o schimbare benefică la Bucureşti, dar până la urmă închiderea MCV va depinde de ceea ce facem noi în România”, a explicat primul ministru.El a mai spus că, deşi există o susţinere la nivel european pentru aderarea României la Spaţiul Schengen, mai trebuie întreprinse demersuri pentru obţinerea unui consens la nivelul Consiliului European.„Şi la nivelul Comisiei Europene şi la nivelul Parlamentul European există o susţinere pentru România, pentru aderarea României la Spaţiul Schengen. Mai trebuie să mai întreprindem demersuri până la urmă pentru a obţine un consens la nivelul Consiliului European, existând încă nu opoziţii făţişe, dar încă atitudini de nesusţinere totală a acestui obiectiv, care sunt convins că ele se vor modifica în favorarea României într-un orizont de timp rezonabil”, a mai declarat Ludovic Orban.