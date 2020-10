Orban, mesaj pentru USR: Îi sfătuiesc pe mai tinerii colegi să consume mai puţină energie în inventarea de conflicte cu PNL, să se concentreze pe bătălia cu PSD

„Consumă prea multă energie, adversarul nostru este PSD, cu toate relele pe care le aduce pentru România. Obiectivul nostru este să câştigăm alegerile, să învingem PSD şi să scoatem PSD de la butoane. Cred că am demonstrat că putem colabora, am câştigat împreună alegerile pentru Bucureşti, am câştigat împreună, de exemplu, la Vrancea Îi sfătuiesc pe mai tinerii mei colegi să consume mai puţină energie în inventarea de conflicte cu PNL, să se concentreze pe bătălia cu PSD”, a declarat joi Ludovic Orban.





Premierul a mai spus că problema reală este că Florin Iordache a fost promovat în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ de către PSD.





„Nu este niciun scandal, atât noi cât şi USR am atacat alegerea lui Florin Iordache. Scandalul în sine este că o majoritate controlată de PSD şi de aliaţi a putut să ia o astfel de decizie ineptă de a pune în fruntea Consiliului Legislativ un personaj atât de rău famat şi de dubios precum Florin Iordache. Acesta este lucrul cel mai grav care s-a întâmplat în Parlament. În rest, nu vreau să răspund unor comentarii care mi se par deplasate”, a conchis Orban.





Curtea Constituţională va dezbate pe 4 noiembrie sesizările PNL şi USR privind numirea prin votul în plenul reunit al Parlamentului a lui Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ. Tot atunci judecătorii CCR vor discuta şi sesizarea USR privind numirea senatorului USR George Dircă în funcţia de preşedinte al Secşiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare a Consiliului Legislativ.





Deputatul USR Silviu Dehelean susţine că a existat existat o înţelegere între PNL şi PSD pentru împărţirea funcţiilor la Consiliul Legislativ, iar Florin Iordache urma să preia şefia Consiliului Legislativ, iar Augustin Zegrean, şefia secţiei. Deputatul susţine că înţelegerea a fost „stricată” chiar de Augustin Zegrean care nu a acceptat să fie doar şef de secţie n subordinea lui Florin Iordache.





De asemenea, liderul deputaţilor USR Cătălin Drulă a scris miercuri pe Facebook că, dacă liberalii vor o majoritate cu USR, va fi nevoie de un premier care trece testul onestităţii şi loialităţii, test pe care Ludovic Orban l-a picat prin minciunile spuse la adresa USR cu privire la votul din Parlament pentru numirea lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ.





În replică, liderul deputaţilor PNL Florin Roman afirmă că „mulţi se miră” că liderul deputaţilor USR Cătălin Drulă nu vrea la guvernare cu PNL, în condiţiile în care „s-a văzut la blatul USR-PSD pentru Iordache că unii din USR ar vrea cu PSD”.





„Guvernarea nu e joacă de copii, stimate coleg! Guvernarea înseamnă şi asumare, nu doar aruncarea de acuze împotriva PNL pentru prostiile pe care le-aţi făcut!”, adaugă Roman.