Orban, întrevedere cu vicepreşedintele Comisiei Europene. Ce au discutat cei doi lideri

„În dimineata aceasta am avut placerea de a-l primi pe vicepreşedintele Comisiei Europene, Andrus Ansip, responsabil pentru Piaţa Unică Digitală, fost prim-ministru al Estoniei, cea mai digitalizată ţară din Uniunea Europeană. Am avut discutii foarte bune despre piata unica digitala si despre nevoia de progres in aceasta directie la nivelul fiecarei tari membre in beneficiul tuturor cetatenilor europeni asa cum s-a intamplat cu desfiintarea taxei de roaming“, se arată într-un mesaj publicat de Ludovic Orban pe pagina personală de Facebook.

De asemenea, printre subiectele discutate au fost şi OUG 114, ordonanţă prin care au fost impuse noi taxe pentru mediul de afaceri. „Un subiect particular de discutie a fost legat de OUG114 care prevede masuri de neinteles pentru oficialii europeni pentru ca taxarea suplimentara a comunicatiilor este o masura care impovareaza si descurajeaza avansul si inovarea in acest sector. Am discutat şi despre StratCom, task-force-ul din cadrul Serviciului European pentru Actiune Externa, unitate constituita cu scopul de a combate actiunile de dezinformare online venite din partea unor puteri ostile Uniunii Europene si care au luat amploare, in ultimii ani, in randul statelor membre“, se mai arată în mesaj.

