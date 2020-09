Orban: Astăzi Guvernul are un partener solid, serios, responsabil la Primăria Capitalei

„Bună seara. Astăzi bucureştenii au decis clar că vor o altfel de administraţie în Bucureşti. O administraţie mai puţin preocupată de imagine, o administraţie care să arate respect faţă de cetăţeni, o administraţie care să aibă o viziune de dezvoltare a Capitalei, care să pună Bucureştiul în rândul celor mai importante capitale europene. Vă mărturisesc cu sentiment de bucurie că deşi nu mi-a fost uşor am luat decizia de a-l sprijini pe Nicuşor Dan la PMB. Astăzi se vede clar că dacă nu eram împreună cu partenerii USR-PLUS ar fi fost foarte dificil să dăm la o parte caracatiţa pesedistă şi să eliberăm Bucureştiul”, a declarat Ludovic Orban la sediul PNL din Bucureşti.Premierul a vorbit despre importanţa dezvoltării şi continuării unor proiecte care au bătut pasul pe loc, cum ar fi autostrada de Centură a Bucureştiului sau crearea unei centuri verzi a Capitalei, care va ajuta la reducerea poluării.„Vreau să spun limpede că tot ceea ce a spus şi înainte de a începe campania şi pe perioada campaniei rămâne în picioare. Astăzi Guvernul are un partener solid, serios, responsabil la Primăria Capitalei. Imediat, începând de luni, marţi, reanalizăm toate proiectele prezentate în campanie şi Guvernul e alături de Nicuşor Dan şi de consilierii de la Primăria Capitalei pentru a sprijini toate proiectele importante pentru Bucureşti. Astăzi este clar că între Guvern şi primarul general ales de bucureşteni există un parteneriat solid, bazat pe o viziune comună. Sunt proiecte care au bătut pasul pe loc. Autostrada de Centură a Bucureştiului. Bucureştiul e singura capitală din Europa care nu are autostradă de Centură. Va deveni realitatea. Principala cauză a poluarii cu praf este absenţa unei centuri verzi. Aici vom căuta soluţii şi vom avea şi colaborarea localităţilor din judeţul Ilfov, unde cele mai multe vor fi conduse de primari liberali. Avem nevoie de dezvoltarea metroului uşor de suprafaţă. Deja am început şi vom continua, împreună cu PMB, scoaterea la lumină a frumuseţilor Bucureştiului, reabilitarea clădirilor de patrimoniu şi valorificarea tuturor atuurilor pe care le are Bucureştiul pentru ca Bucureştiul să devină o capitală economică a regiunii”, a conchis Orban.Candidatul PNL-USR PLUS Nicuşor Dan a obţinut la alegerile locale de duminică 47,2 % din voturi, profilându-se drept câştigător al Primăriei Capitalei, conform rezultatelor exit-poll-ului CURS - Avangarde, după prelucrarea datelor centralizate până la ora 19:30. Primarul în funcţie, candidatul PSD Gabriela Firea, a obţinut 39% din voturi, ea fiind urmată de candidatul PMP Traian Băsescu, cu 8,6% din voturi.