Orban: Există un interes în creştere faţă de România în rândul investitorilor străini, zeci de companii studiază posibilitatea de a investi în România

”Există un interes în creştere faţă de România în rândul investitorilor străini, zeci de companii studiază posibilitatea de a investi în România. (...) Şi noi trebuie să fim la înălţime, în următorii 8 până la 10 ani noi trebuie să avem cea mai modernă infrastructură (...) din toată Europa centrală şi de est, putem face lucrul ăsta şi depinde de fiecare dintre noi să facem lucrul acesta”, a afirmat Ludovic Orban duminică, într-un discurs ţinut la o întâlnire electorală cu liberalii în judeţul Călăraşi.



Prim-ministrul a precizat că se referă la infrastructura de toate tipurile, de la cea de transport până la infrastructura din sănătate ori din domeniul educaţiei. Ludovic Orban a făcut referire şi la situaţia agriculturii, acuzând „nepăsarea” guvernelor anterioare pentru acest domeniu.



„Va trebui să utilizăm această resursă importantă pe care o avem. România cred că este pe locul 5 ca suprafaţă agricolă în Uniunea Europeană, avem un pământ de calitate. Eu nu pot să înţeleg cum o ţară atât de plină de ape a putut să aibă probleme cu seceta. Dar astea sunt guvernările cărora nu le-a păsat. (...) Poate această secetă să îi trezească pe toţi, să înţeleagă că nu poţi să faci agricultură modernă fără să ai sisteme de irigaţii, (..) lucrări de combatere a deşertificării”, a adăugat Ludovic Orban.



Şeful Executivului a arătat că anul acesta România a beneficiat de cea mai mare suprafaţă agricolă irigată, ca întindere, fără a fi luate în calcul terenurile care au beneficiat de mai multe ori de lucrări de irigare. În acest context, Orban a acuzat lipsa investiţiilor în infrastructura necesară unei agriculturi performante.



„În acest an am avut cea mai mare suprafaţă irigată, în condiţiile în care a trebuit de multe să improvizăm. În Călăraşi am pornit nişte staţii de pompare care au pompe de pe vremea lui Pazvante Chioru, astea au fost nişte soluţii de moment să dăm drumul la apă şi să dăm posibilitatea fermierilor să dea drumul irigaţiilor” a afirmat Orban.



El a precizat că este nevoie de „h plan integrat” privind irigaţiile şi că este nevoie de măsuri şi în ceea ce priveşte canalele care au fost date în gestionarea asociaţiilor de udători. În acest context, Orban a avansat ideea conform căreia aceste canale să fie preluate în gestionarea statului pentru a le reabilita, întrucât, susţine Orban, „fonduri există”.