Orban, despre testele pentru coronavirus: Obiectul e să facem 2500 de teste pe zi; Nu există testare rapidă

„Creşterea capacităţii de diagnostricare e importantă. În funcţie de ea identificăm persoanele contaminate cu virusul. Am plecat de la un număr redus, de Real Time PCR. Au funcţionat 9 în prima parte, acum sunt 19. Am identificat toate PCR urilor care pot fi puse în funcţiune. Am cumpărat până în prezent 10 aparate noi. Sunt distribuite în teritoriu. Prin Unifarm avem un contract în care au fost luate 10 PCR-uri. Patru au fost deja montate. Problema cea mai mare va fi asigurarea kit-urilor de testare. Aici multă lume se prcepe la coronavirus. Epidemiologii, membrii Grupului de suport Ştiinţific au spus clar: diagnosticarea trebuie făcută pe PCR. Nu există teste rapide. Ele există, dar au o precizie care nu ne conferă siguranţă că persoanele diagnosticate negativ chiar sunt aşa. E o marjă de eroare de 20%, chiar şi mai mult. Dacă din 100 de persoane 20 sunt diagnsticate greşit înseamnă că noi am elibera cu certificat persoane purtătoare de virus.