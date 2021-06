Orban, despre scrisoarea Comisiei de la Veneţia: Nu am primit această scrisoare. Cel mai probabil a fost transmisă pe filiera Tudorel Toader - VIDEO

„Nu am primit această scrisoare, această scrisoare a fost transmisă în presă, cel mai probabil pe filiera Tudorel Toader, care s-a numit pe sine din partea României în Comisia de la Veneţia Tudorel Toader Renate Weber. Scrisoarea în mod oficial nu a ajuns până la şedinţa Birourilor Permanente Reunite la mine ca preşedinte al Camerei, am verificat şi la Senat, nici la doamna preşedinte a Senatului Anca Dragu, deci nimeni nu a ascuns nimic, este o minciună gogonată. În momentul în care o voi primi oficial evident că o vom pune în Birourile Permanente reunite, vom cere un punct de vedere din partea comisiilor juridice şi vom formula un răspuns. Este o scrisoare din ce am văzut că a apărut în presă, v-am zis pe ce filieră, Tudorel Toader, vă aduceţi aminte de Tudorel Toader, care repet, s-a numit singur în funcţia de reprezentant al României în Comisia de la Veneţia, când era ministrul Justiţiei pe filiera Tudorel Toader Renate Weber. Din ce am văzut este o scrisoare în care preşedintele Comisiei de la Veneţia cere nişte puncte de vedere şi explicaţii legate de motivaţii care stau la baza demiterii înainte de încetare a mandatului Avocatului Poporului şi aici avem zeci de argumente şi vom trimite un răspuns exhaustive, astfel încât Comisia de la Veneţia să înţeleagă foarte bine de ce am luat decizia de a înceta mandatul unui avocat, nu al poporului, ci unui avocat al PSD”, a explicat Ludovic Orban

Avocatul Poporului Renate Weber a fost revocată în 16 iunie, prin votul Parlamentului. Ulterior, Comisia de la Veneţia a cerut explicaţii preşedinţilor Camerelor, Anca Dragu şi Ludovic Orban, în legătură cu revocarea Renatei Weber din postul de Avocat al Poporului, într-o scrisoare transmisă la o zi de la votul din Parlament pe această temă.

Social-democraţii au afirmat că, după ce Comisia de la Veneţia a solicitat coaliţiei precizări suplimentare cu privire la revocarea Renatei Weber, majoritatea parlamentară este obligată să aştepte decizia Curţii Constituţionale înainte de a supune la vot desemnarea unui nou Avocat al Poporului.