Orban, despre scandalul de la Sectorul 1: Clotilde Armand a câştigat cu o diferenţă de peste o mie de voturi. În politică trebuie să ştii să pierzi

”Nu am văzut. Ceea ce ştiu este că un consilier liberal, candidat la consiliu, a descoperit o tentativă de fraudare care este anchetată în momentul de faţă. Ştiu că pe numărătoarea paralelă făcută de noi, pe baza procesului-verbal încheiat la secţiile de votare, Clotilde Armand a câştigat cu o diferenţă de peste o mie de voturi. Nu pot să înţeleg de ce s-a acceptat ca Biroul Electoral al Sectorului 1 să îşi desfăşoare activitatea într-o clădire a Primăriei în care la etajul doi era de fapt o echipă de campanie a primarului Tudorache, lucru care a fost demonstrat. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că aştept să se facă o anchetă, care a fost demarată şi care trebuie să vizeze toate aspectele semnalate şi să îi pedepsească pe aceia care nu au respectat, pe aceia care au încercat să afecteze corectitudinea procesului de numărare”, a declarat Ludovic Orban.



Întrebat ce părere are despre faptul că PSD a cerut renumărarea voturilor atât la Primăria Generală, cât şi la Sectorul 1, premierul a răspuns: “În politică trebuie să ştii şi să câştigi, trebuie să ştii şi să pierzi. Diferenţa dintre Nicuşor Dan şi Gabriela Firea este atât de clară încât nu mai lasă la nici un fel de dubiu. Să nu ştii să pierzi, să te agăţi de nişte minciuni şi denaturări ale unor fapte mi se pare lipsit de demnitate. Firea trebuie să înţeleagă că bucureştenii nu am mai vrut-o primar general şi că bucureştenii l-au votat pe Nicuşor Dan care este noul primar general”.