Orban, despre proiectele de modificare a legilor Justiţiei: Proiectul către CSM a fost trimis de ministrul Justiţiei fără discutarea în coaliţie

Ludovic Orban a declarat vineri, că proiectele pentru modificarea legilor Justiţiei trebuie să facă obiectul unor ample dezbateri în societate.





„Proiectele de modificare a legilor Justiţiei vor trebui să facă obiectul unor ample dezbateri în societate. Proiectul care a fost trimis de ministrul Justiţiei către CSM este un proiect care a fost trimis de ministrul Justiţiei, nu este un proiect care să fi fost discutat în coaliţie şi care să fie supus unei dezbateri publice ample aşa cum de altfel a solicitat şi Comisia de la Veneţia atât în privinţa legilor Justiţiei, cât şi în privinţa Codurilor, Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, acestea trebuie să se adopte printr-o amplă dezbatere în societate şi să reprezinte cu adevărat modificări ale legii care să pună bazele unui sistem de jusitiţie modern la standarde europene. Va fi supus dezbaterii, în coaliţie, în societate şi va fi supus dezbaterii organizaţiilor profesionale din domeniu, organizaţiilor care sunt active în acest domeniu”, a explicat preşedintele Camerei Deputaţilor.





Întrebat de ce nu a fost supus dezbaterii până în prezent, Ludovic Orban a răspuns: „Nu vreau eu să comentez, ceea ce doream să spun este că el va fi supus unei dezbateri şi este un proiect care poate fi îmbunătăţit. De asemenea, în ceea ce priveşte sesizarea Comisie de la Veneţia, noi am apelat întotdeauna la sesizarea Comisiei de la Veneţia, dar sesizarea Comisiei de la Veneţia trebuie făcută de acele entităţi ale statului român care au dreptul de a sesiza Comisia de la Veneţia”. El a menţionat că acest demers poate fi asumat de către Parlament sau de către Guvern.





Orban a mai fost întrebat dacă există o problemă de comunicare cu ministrul Justiţiei.





„Nu. Am vrut să transmit un mesaj pozitiv că PNL este profund preocupat de reforma Justiţiei, am făcut paşi concreţi respingând definitiv proiectele de modificare iniţiate de PSD-ul condus de Dragnea, am trecut de Camera Deputaţilor legea de desfiinţarea a Secţiei Speciale şi suntem preocupaţi şi avem ca prioritate să asigurăm un cadru legislativ modern, care să permită cu adevărat funcţionarea în cele mai bune condiţii a sistemului de Justiţiei şi că vom fi implicaţi direct în procesul de dezbatere şi de îmbuntăţire”, a transmis preşedintele Camerei Deputaţilor.





Solicitat să precizeze dacă ar fi trebuit să fie o consultare în coaliţie înainte ca acest proiect să fie trimis în procedura parlamentară, Orban a afirmat: “De regulă, aşa e firesc, pentru fiecare proiect important aşa cum există consultare proiectele care sunt iniţiate de alţi colegi din Guvern trebuie să existe o consultare şi mai ales o decizie comună a Coaliţiei pentru că dacă nu există o decizie comună a Coaliţiei nu se poate construi o majoritate parlamentară care să permită adoptarea acestor legi. Dar mesajul meu este că noi vom fi în continuare implicaţi în îmbunătăţirea şi în repararea acestor legi astfel încât ele să răspundă exigenţelor unei societăţi democratice şi conceptului de stat de drept care trebuie să fie la baza funcţionării României”.