Orban, despre PNRR: Am făcut paşi înainte. Vom ajunge curând la o formă pe care să o putem discuta cu preşedintele şi să o trimitem către Comisia Europeană

„Principalul subiect de discuţie în cadrul coaliţiei a fost structura Planului Naţional de Rezilienţă şi Redresare, care sunt reformele, care sunt măsurile, intervenţiile, practic ce urmează să fie utilizaţi, banii pe care îi vom obţine din facilitatea de Rezilienţă şi Recuperare. Am făcut paşi înainte. Sigur că faţă de poziţiile prezentate de formaţiuni, am discutat toate punctele şi am făcut paşi înainte şi într-un timp cât mai scurt posibil vom ajunge la o formă pe care să o putem discuta cu preşedintele României şi să putem să o trimitem ulterior către Comisia Europeană. Mai sunt anumite sume care trebuie alocate către diferitele măsuri şi mai sunt vreo două-trei măsuri care sunt în discuţie”, a afirmat Ludovic Orban, luni la Parlament.

Întrebat despre propunerea USR de a fi alocate fonduri, prin PNRR, pentru organizaţii neguvernamentale, Orban a răspuns: „Există o propunere de a finanţa şi activitatea unor organizaţii neguvernamentale. Trebuie un pic mai serios fundamentată, adică prezentate amănunte pe ce tipuri de activităţi urmează a fi accesibile aceste forme de finanţare”.

Ludovic Orban a mai transmis că „orice partid responsabil va vota pentru PNRR”.