Orban, despre o eventuală depunere a mandatului de premier: Această variantă nu a fost analizată. Pur şi simplu s-au inventat lucrurile astea

Ludovic Orban a catalogat, joi seară, într-o emisiune la B1 Tv, drept "fake news” informaţiile că ar fi dispus să îşi depună mandatul de premier în vederea declanşării alegerilor anticipate. Orban a spus că PNL ar face tot posibilul să se ajungă la alegeri anticipate, dar fără a crea o criză politică.

"Această variantă (a depunerii mandatului de către premier - n.r.) nu a fost analizată nici în dezbaterile din partid, nici în dezbaterile cu preşedintele României (...) Pur şi simplu s-au inventat lucrurile astea. (...) În general, nu plec de pe câmpul de luptă. Sunt un om care atunci când m-am angajat să fac ceva fac tot ce depinde de mine să realizez obiectivele pe care m-am angajat. Dacă ei nu depun o moţiune de cenzură oricât de tare i-am deranjat cu deciziile pe care le adoptăm înseamnă că facem lucruri bune. (...) Această ipoteză nu am luat-o în calcul, noi am făcut tot efortul de coagulare a tuturor forţelor politice ne-PSD pentru a da jos Guvernul PSD, ne-am angajat răspunderea să guvernăm. Preferinţa noastră o reprezintă alegerile anticipate şi astăzi dacă am putea ajunge la alegeri anticipate am face tot ce depinde de noi să ajungem la alegeri anticipate fără a crea o criză politică gratuită care să nu ne ofere o minimă garanţie că putem ajunge la anticipate” a declarat Ludovic Orban.

Şeful Guvernului a mai spus că PNL va trece acte normative prin Parlament atunci când va avea "garanţia” că ele pot fi adoptate, iar Executivul va utiliza asumarea răspunderii asupra unor acte normative pe teme care beneficiază de sprijinul cetăţenilor, dar care nu ar trece, precum şi sistemul Ordonanţelor de Urgenţă, dar numai dacă acestea vor fi constituţionale şi numai în condiţiile în care "nu mai există o altă soluţie”.