Orban, despre acordul MAI-BOR: Chiar dacă parţial avusesem discuţii cu domnul ministru, nu cunoşteam în detaliu. Numai cine nu munceşte nu greşeşte

„Acea înţelegere, chiar dacă parţial avusesem discuţii cu domnyul ministru, nu cunoşteam în detaliu. Am urmărit reacţiile, îngrijorările, intervenţia preşedintelui a fost clară, fermă. În urma discuţilor pe care le-am purtat, acordul a fost modificat şi acum este în acord cu toate recomandările, iar riscurile de transmitere a virusului sunt apropae inexistente”, a declarat Ludovi Orban, joi seară, la Digi 24, întrebat find despre acordul iniţial semnat de MAI şi BOR.





Premierul a explicat că nu a cunoscut detaliile documentului.





„Nu am intrat într-o analiză în detaliu, am avut o discuţie. Acordul mi-a fost transmis după semnare. Important este să fii atent, să ai reacţie imediată. Numai cine nu munceste nu greseşte. Important e să ai reacţie şi să schimbi rapid şi s-a şi văzut reacţia imediată. Acordul a fost modificat şi aici am beneficiat de înţelegerea şi deschiderea Patriarhului Daniel”, a mai spus Orban.





Acesta a afirmat că ”încă există acest risc de infectare”.





”Fiecare român trebuie să respecte toate regulile, să aibă un comportament responsabil şi să evite orice acţiune nenecesară”, a mai spus premierul.





„La ora actuală avem un acord care respectă riguros toate condiţiile rezultate din OM, din deciziile luate de Guvern şi respectă recomandările specialiştilor epidemiologi”, a adăugat Ludovic Orban.





Ministerul de Interne şi Biserica Ortodoxă au încheiat un acord pentru distribuirea Sfintelor Paşti şi a Luminii sfinte. După criticile primite, inclusiv din partea preşedintelui Klaus Iohannis, Marcel Vela a modificat acordul, astfel âncât să fie păstrată distanţa socială şi ordonanţele militare.