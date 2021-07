Orban: Dau PNL mintea mea, sufletul meu, inima mea, timpul meu, energia şi chiar şi viaţa mea dacă este nevoie. Nu există limită

Orban a declarat duminică, la alegerile pentru şefia organizaţiei judeţene PNL Bacău, că are capacitatea să ducă PNL spre victorii în următorii patru ani

„Congresul este alegerea conducerii PNL, în special a preşedintelui PNL. Candidez pentru funcţia de preşedinte al PNL pentru că am convingerea că împreună cu dumneavoastră am capacitatea de a duce în următorii patru ani PNL spre victorii exact aşa cum am condus PNL spre victorieîn aproape toate alegerile pe care le-am avut din 2017 până astăzi. Dau PNL, aşa cum dau de 30 de ani, mintea mea, sufletul meu, inima mea, timpul meu, energia şi chiar şi viaţa mea dacă este nevoie. Nu există niciun fel de limită în efortul pe care sunt capabil să îl fac pentru a duce PNL şi România acolo unde îi este locul, pe primul loc”, a afirmat Orban.

El a mai povestit că a fost la pertu cu fosţi preşedinţi PNl, dar că întotdeauna s-a adresat acestora cu apelativul domnule preşedinte.

„Eu am fost la pertu şi cu Valeriu Stoica şi cu Crin Antonescu şi cu Călin Popescu Tăriceanu, cu domnul Stolojan, nu, recunosc şi acum îi spun domnul preşedinte Stolojan, fiind o diferenţă de vârstă care mi-a impus şi un respect pe care l-am dobândit în cei şapte ani de acasă faţă de cei care au câţiva ani în plus faţă de mine. Am fost la pertu cu Alina Gorghiu, cu Vasile Blaga, dar eu întotdeauna în public, când m-am adresat colegilor mei care au deţinut funcţia de preşedinte, m-am adresat cu apelativul domnule preşedinte al PNL. Asta înseamnă respect faţă de PNL şi înseamnă respect faţă de această instituţie fundamentală de preşedinte al PNL care a fost girată de uriaşii Brătieni şi de toţi cei care practic au transformat PNL în coloana vertebrală a României şi în forţa care a asigurat dezvoltarea României, modernizarea României”, a declarat Orban.