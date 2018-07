Orban: „Ce a făcut USR cu Kovesi nu e diferit de ce a făcut Firea când a încercat să fure din gloria lui Halep”. Ce spun specialiştii de asocierea „USR-Kovesi”

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat luni, la scurt timp după revocarea Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA că, în eventualitatea în care ar accepta să devină membru USR, aceasta ar putea reprezenta un candidat bun pentru alegerile prezidenţiale. Dan Barna a afirmat, totodată, că fosta şefă anticorupţie i-a răspuns la mesaj, mulţumindu-i pentru aprecieri şi lăsând loc liber de discuţii pe viitor.

„În momentul de faţă, există o încredere foarte mare a bucăţii de Românie decentă, ca să fiu foarte clar, despre un capital de încredere pe care doamna Kovesi îl are. USR a declarat constant că va avea un candidat la prezidenţiale, în primul tur cel puţin, şi în măsura în care reuşim să o convingem pe doamna Kovesi să devină membră a partidului nostru, ar fi un candidat foarte bun. Astăzi doamna Kovesi a declarat că rămâne procuror, deci pe termen scurt nu este de actualitate un astfel de scenariu. Ipotetic, doamna Kovesi ar putea fi candidat USR la alegerile prezidenţiale”, a conchis acesta.

Intenţia declarată a liderului USR a atras însă critici din partea şefului liberalilor, Ludovic Orban, potrivit căruia declaraţiile lui Barna nu ar fi cu nimic diferite de „foamea de imagine” a primarului Capitalei, Gabriela Firea, care „a încercat să fure din gloria Simonei Halep”.

„Mi s-a părut chiar deplasată decizia preşedintelui USR de a o invita pe doamna Kovesi să fie candidat. Aproape că nu e nicio diferenţă între foamea de imaginea a lui Firea, care a încercat să fure din gloria lui Simona Halep şi tentativa lui Barna de a încerca să se lipească de imaginea doamnei Kovesi. Sunt nişte lucruri pe care nu le faci dacă ai o minimă experienţă politică. Nu poţi să câştigi imaginea de pe urma popularităţii cuiva care a dobândit popularitatea în altă zonă decât politică. Mi s-a părut complet neinspirat să câştigi imaginea de pe urma unei persoane care se află într-o situaţie dificilă, care a pierdut o poziţie. Îi faci rău printr-o asemenea declaraţie, dai pretext la toată propaganda care urmează cum că Kovesi a făcut o justiţie selectivă. Doamna Kovesi nu era într-o situaţie în care să îi faci o asemenea ofertă", a afirmat Ludovic Orban joi seara.

„Sunt atât de entuziasmaţi că o omoară cu dragostea lor”

După declaraţia liderului USR, Dan Barna, reporterii „Adevărul” au încercat să afle de la analiştii politici care sunt şansele Laurei Codruţa Kovesi într-o cursă pentru Cotroceni împotriva actualului preşedinte Klaus Iohannis, dar şi cât ar putea câştiga USR de pe urma acestei intenţii declarate de a se prezenta cu fosta şefă DNA pe lista prezidenţialelor.

Analistul politic Radu Delicote crede că asocierea USR-ului cu Laura Codruţa Kovesi poate avea efecte nedorite „pe termen lung şi chiar mediu”, până la alegeri fiind încă o distanţă mare de timp.

„USR este încă tânăr şi prin această intenţie declarată a încercat mai degrabă să compenseze pe nivelul de încredere al DNA. Nu ştiu dacă are de câştigat neapărat, pentru că pe termen lung ne lovim de erodarea actorilor, aşa cum am mai spus. Nu ştim ce va fi peste un an şi dacă Laura Codruţa Kovesi va avea aceleaşi puncte de încredere. Aş spune chiar că pe termen mediu nu au de câştigat, nici măcar lung” a explicat Delicote.

Pe de altă parte, Valeriu Turcan susţine că, desi fosta şefă a DNA are „un potential de a crea probleme care nu trebuie deloc subestimat”, prin propunerea făcută, USR arată lipsa de experienţă politică a partidului.

„ Prin asociere, da, au de câştigat, dar pe termen scurt. Pe de altă parte, arată şi o anumită lipsă de experienţă politică să te arunci cu capul înainte aşa de repede. Plus, că această aproape disperare mai degrabă îi face rău unui posibil candidat. Sunt atât de entuziasmaţi că o omoară cu dragostea lor”, a declarat pentru „Adevărul” analistul politic Valeriu Turcan.