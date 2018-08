Orban, atac dur la Dragnea pe tema acuzării lui Iohannis de înaltă trădare: E clar că altceva în afară de dorinţa de a scăpa de puşcărie nu mai are în cap

„Este o inepţie care a prezentat-o acelaşi Dragnea, care este din ce în ce mai rupt de realitate şi care este clar că altceva în afară de dorinţa de a scăpa de puşcărie nu mai are în cap”, a spus Orban, citat de Agerpres.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat,duminică seară, că unii dintre colegii săi de partid lucrează la un document ce vizează punerea sub acuzare de înaltă trădare a şefului statului Klaus Iohannis, dar că nu s-a luat încă o decizie în privinţa acestuia. „Există acel document, unii colegi din partid l-au lucrat, am ştiut că îl lucrează, nu este finalizat şi nici nu s-a ajuns la o discuţie finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu (liderul ALDE – n.r.) subiectul acesta până acum. (…) Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aş dori să ajung acolo, dar nu este imposibil, pentru că sunt acţiuni care au adus deservicii României şi din punct de vedere economic, şi din punct de vedere politic, şi din punct de vedere strategic”, a susţinut Dragnea, la Antena 3.

Site-ul DCNews.ro a prezentat săptămâna trecută un document primit de la „surse din PSD“. Documentul era proiectul unei hotărâri a Parlamentului de punere sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare.