Orban: În puţine perioade PNL a fost mai democratic. Dovada este că se pot exprima în felul acesta şi nimeni nu păţeşte nimic

„E o glumă. Mă cunoaşteţi. Pentru mine democraţia este fundamental şi în societate şi în partid. Cred că în puţine perioade PNL a fost mai democratic decât în perioada în care am condus eu partidul. Dovada cea mai bună este că se pot exprima în felul acesta şi că nimeni nu păţeşte nimic. Deşi am fost sac de box pentru mulţi dintre colegii mei, am mers mai departe şi am condus partidul în mod democratic”, a afirmat, marţi, Ludovic Orban.

Premierul Florin Cîţu şi şeful PNL, Ludovic Orban, au avut un schimb de replici în timpul discursurilor susţinute la alegerile pentru şefia PNL Sector 2. Cîţu l-a acuzat pe Orban de „dictatură” în PNL, în timp ce şeful liberalilor i-a bătut obrazul Monicăi Anisie pentru trădarea sa şi trecerea în tabăra premierului.

Ăsta nu e liberalism. Asta e dictatură. Dragi colegi, voi toţi sunteţi pentru mine colegi, indiferent de rezultat. Nu sunteţi lichele sau trădători”, a declarat premierul Florin Cîţu

„Alegerile acestea sunt despre viitorul PNL. Despre ce va însemna PNL în următorii ani. Trebuie să avem curajul să ne uităm în trecut şi să vedem ce nu a mers bine. Să nu băgăm sub preş. Azi suntem aici datorită parteneriatului cu Klaus Iohannis. PNL nu e cel mai mare partid politic din România. Am pierdut din electoratul de dreapta. Am spus că facem reforma administraţiei publice de temă că vom pierde electoral. Nu am făcut reforma salarizării. Nu am făcut reforma companiilor de stat de teama că pierdem electoral. A venit şi votul. Să intri în competiţie cu PSD cu populisme nu e bine”, a completat şeful Guvernului.