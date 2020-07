VIDEO Klaus Iohannis: Alegerile pot fi organizate. Nu e mai complicat să mergi să votezi decât să mergi la hipermarket să iei pâine

Rămâneţi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Klaus Iohannis: Am avut azi o întrevedere cu mai mulţi miniştri. Am discutat cum România poate accesa şi valorifica cei 80 de miliarde de euro, bani pe care i-am obţinut. Trebuie să modernizăm infrastructura, să implementăm noi programe. Românii vor avea acces la servicii de sănătate de calitate. Sunt convins că vom reuşi. Vreau să mai menţionez că mâine voi avea o întâlnire cu ministrul de Interne şi şeful DSU pentru o analiză la zi a situaţiei. E un moment critic. România a atins aproape 1200 de cazuri zilnice de infectare. Situaţia e extrem de gravă şi trebuie să fim conştienţi de ţinerea sub control a epidemiei.

Se impune amânarea alegerile locale pentru a doua oară?

Este o discuţie legitimă dacă să organizăm sau nu alegerile. Vreau să despărţim discuţia politicianistă de cea de fapte. OMS a făcut multe afirmaţii şi anunţuri iar unul dintre ele care mă îngrijorează e dată mai recentă, care spune că pandemia nu are mai multe valuri, are un singur val mare, pentru că virusul nu are o ciclicitate. Avem două chestiuni: e nevoie de alegeri ca să redăm legitimitatea autorităţilor locale. Avem şi o pandemie. ce obţinem dacă le amânăm acum? În octombrie, noiembrie, decembrie poate vine şi o epidemie de gripă, mai e şi o iarnă grea. trebuie să evaluăm situaţia.

Dacă pandemia nu se agravează, se pot organiza alegerile. Dacă vorbesc despre alegeri, actul de votare se poate organiza în condiţii bune. Nu e mai complicat să mergi să votezi decât să mergi la hipermarket să iei pâine. Cred că discuţia poate fi reluată la jumătatea lunii august.





Guvernul trebuia să ia două decizii în viitor: majorarea alocaţiilor şi a pensiilor. Sunteţi de acord cu procentele anunţate de Guvern? Ne găsim într-o situaţie foarte complicată nu doar epidemiologic, ci şi bugetar. Noi ne dorim să creştem şi alocaţiile şi pensiile. de la dorinţa şi putinţa sinceră e o cale puţin mai lungă. Veniturile s-au diminuat. O să avem un deficit mai mare. Acum am depăşit deficitul calculat pentru întregul an. Acum, când ne luptăm să revigorăm economia, nu cred că se aşteaptă cineva ca toate cheltuielile plănuite iniţial să fie făcute. Nu sunt bani pentru toate. Am rugat Guvenrul să găsească măsurile cele mai bune atât cât se poate.

PNL a fost primul care a propus dublarea alocaţiilor anul trecut. PSD a vrut să copieze măsură şi a venit cu dublarea. În acest moment dublarea nu va fi posibilă de azi pe mâine. Noi vrem ca dublarea să fie realitate. Poate dublarea o să fie posibilă pas cu pas. primul pas va fi făcut destul de repede.





Acelaşi lucru pot spune şi despre pensii. Nu se poate mări cu 40%. E rezonabil să ne gândim la creşterea pensiilor. Pensiile vor creşte. Punct şi clar. Cât va calcula Guvernul.





Cum vedeţi comunciarea Guvernului şi dacă măsurile sunt aplicabile, cum e situaţia de pe plajă?

Eu sunt convins că Guvernul va veni şi cu explicaţiile aferente. Noi am ajuns de la câteva sute de cazuri pe zi la aproape 1200 de cazuri noi. Acest ceva sunt măsuri simple. Masca e un lucru simplu. Asta e metoda prin care putem îngrădi virusul. Cealaltă măsură e distanţarea. Purtatul măştii e impusă. Distanţarea e importantă şi e impusă. Ce vrem: să fim o naţiune bolnavă sau să îngrădim pandemia. Eu, personal, îmi doresc îngrădire pandemiei.





Parlamentul a adoptat legea privind data parlamentarelor. Cum vedeţi?

Această lege abia a venit la mine. Câteva considerente trebuie luate. În ultimii 30 de ani Guvernele au stabilit datele alegerilor. Când vorbim de locale poate fi discutată. Când vorbim de parlamentare e altfel. Parlamentul îşi stabileşte singur când se alege Parlamentul. Dacă un număr d eparlamentari nu vrea, ce facem? Nu mai ţinem alegeri. Nu e un fel de conflict acolo. Trebuie să ţinem cont de Constituţie. Mandatul de parlamentari e de patru ani, nu poate fi prelungit. Toate elementele ne duc la o dată de la începutul lunii decembrie.





Aveţi un plan pentru achiziţia unui vaccin când va fi gata pe piaţă?

Avem de gând să cumpărăm şi vaccinul şi medicamentele. De această chestiune se ocupă Ministerul Sănătăţii.





Se poate deschide noul an şcolar în condiţii de siguranţă? Situaţia e una de extremă importanţă şi mă preocupă. I-am invitat pe prmeier, ministrul educaţiei şi mai mulţi miniştri săptămâna vitoare când sperăm să conturăm nişte scenarii pe care să le comunicăm public. Şcoala sigur nu va începe în condiţii normale. Ar fi complicat să avem numai şcoală online. În funcţie de condiţii, avem mai multă şcoală offline sau online. Important e ca lumea să ştie că măsurile sunt gândite mai ales pentru situaţia copiilor.

Dacă va creşte numărul cazurilor, revenim la starea de urgenţă? Decizia reintrării în starea de urgenţă se poate lua doar dacă specialiştii spun că nu avem altă soluţie. Vreau să cred că românii vor respecta normele ca să nu ajungem în situaţia să nu mai putem controla răspândirii bolii. Rezonabil ar fi să nu mai avem o creştere semnificativă a numărului de persoane infectate.

Cum comentaţi soluţia de clasare la dosarul 10 august? Poate vă amintiţi că atunci, la eveniment, am avut o opinie fermă, că măsurile Jandarmeriei au fost exagerate. Au apărut diferite relatări, filmări şi s-a constituit un dosar penal l-a analizat DIICT-ul. Eu am foarte mare încredere în sistemul de Justiţie. Eu şi milioane de români ne-am luptat să consolidăm independenţa justiţiei. Nu pot să vă spun decât unele opinii personale şi să-mi exprim convingerea că justiţia va face dreptate şi vinovaţii vor fi traşi la răspundere. E de dorit să se găsească o clarificare mai profundă în speţă.