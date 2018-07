Iohannis, atac la Dragnea: „Nu trebuie să facem legi ca un lider politic să scape de dosare. PSD şi ALDE legiferează prost“. Prima lege a Justiţiei a fost promulgată

UPDATE Klaus Iohannis: Tema declaraţiei de presă, legile Justiţiei, care au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD se află la guvernare, ceea ce spune totul despre priorităţile acesatui partid. Au început cu celbra OUG 13 şi au continuat cu modificările legilor în Parlament. Suntem într-o situaţie delicată, numai şi numai din cauza modului în care coaliţia majoritară a ştiu să legifereze, într-un mod lipsit de transparenjţă. Legiferează prost, iar rezultatul este foarte îngrijorător. Timp de un an şi jumătate, prin implicarea exemplară a românilor care au ieşit în stradă, prin efortul Opoziţiei şi prin efortul meu am reuşit să ferim legile Justiţiei de cele mai nocive modificări. Până acum, CCR a găsit în patru ocazii diferite între legile Justiţiei şi Constituţie.

Asupra acestor legi, Comisia de la Veneţia a spus fără echivoc că legile Justiţiei afectează sistemul de Justiţie şi au impact negativ asupra luptei anticorupţie. Comisia de la Veneţia spune că modificările la legile Justiţiei afectează activitatea judecătorilor şi procurorilor. Legile Justiţiei trebuie revizuite urgent în Parlament. Este imposibil să construim un sistem de Justiţiei ignorând valorile europene.

Am cerut în mod repetat reexaminarea acestor legi de către Parlament, am trimis sesizări CCR şi am sesizat Comisia de la Veneţia. Preşdintele României este cel care trebuie să promulge legea. Legea 304/2004, am epuizat toate căile constituţionale pe care el am la dispoziţie şi sunt obligat prin Constituţie să promulg această lege. Solicit în mod expres Parlamentului ca imediat după ce se reia sesiunea de toamnă să reintroducă aceste legi în circuitul parlamentar şi să le corecteze. Este imposibil să se meargă mai departe cu o lege care ridică multe prevederi pe fond.

A doua lege, 303/2004, recent reexaminată de către Parlament, o voi trimite la CCR. Ţin să atrag atenţia parlamentarilor care fac parte din actuala majoritate că loialitatea lor trebuie să fie faţă de cei care i-au trimis în Parlament, să facă legi bune pentru România şi pentru români. Nu trebuie să devenim un exemplu negativ în Europa făcând legi pentru ca un politician să scape de dosare. Cine a fost ales să conducă, a fost ales să conducă pentru România, nu pentru a scăpa un lider politic de închisoare. Standardul legislativ nu poate să fie dosarul penal al unuia sau al altuia.

Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a confirmat că Executivul nu a adoptat azi o ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a susţinut, în această dimineaţă, că în ministerul pe care îl conduce nu a existat şi nu există un proiect referitor la amnistierea sau graţierea unor fapte de corupţie. Ministrul a făcut aceste precizări în contextul în care Guvernul se reuneşte joi în şedinţă pentru a doua oară în această săptămână, de fiecare dată în spaţiul public apărând informaţii privind adoptarea unui astfel de proiect.

Dăncilă a discutat cu Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă au discutat, ieri, la Palatul Cotroceni, timp de 40 de minute, după mai multe luni în care n-au avut dialog. Întâlnirea a venit în contextul în care presa a avertizat că Executivul se pregăteşte să adopte o ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea, care l-ar salva de puşcărie pe Liviu Dragnea, dar şi pe alţi politicieni şi oameni de afaceri. După întrevedere, Guvernul a anunţat că la Cotroceni „au fost abordate aspecte legate de Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene“, fără să spună nimic despe ordonaţă. De partea cealaltă, Administraţia Prezidenţială nu a oferit nicio informaţie privind discuţiile cu premierul.