Klaus Iohannis laudă toate partidele după consultări: Suntem în perioadă de criză. Am promisiuni de la toate formaţiunile că vor vota Guvernul

Principalele declaraţii ale lui Klaus Iohannis:

Klaus Iohannis: Având în vedere situaţia specială generată de coronavirus am decis şi am făcut consultările sub formă de teleconferinţă. Am discutat cu toate partidele şi pot să trag câteva concluzii.

Prima: toate discuţiille au fost constructive. Toate abordările politicienilor au fost consistente, mature şi constructive. Toată lumea a înţeles că suntem într-o perioadă de criză unde nu e loc de răfuieli politice.

În cadrul consultărilor am primit o singură propunere pentru a fi prim-ministru. Avem în momentul de faţă un guvern în funcţiune. Guvernul Ludovic Orban care a lucrat serios şi bine. Acest Guvern a lucrat bine de când a început criza. Am luat împreună măsurile cele mai potrivite. Ne dorim să gestionăm criza eficient. Este imposibil de imaginat ca în timpul acestei lupte, unde noi formăm o echipă serioasă să schimbăm totul peste noapte.

Aşadar, singura propunere primită e Orban şi, în consecinţă, l-am desemnat pe domnul Orban premier.

Am promisiuni de la partidele politice că se vor implica să treacă cu celeritate Guvernul. În foarte scurt timp, posibil mâine, să avem votul de învestire al Guvernului Orban.