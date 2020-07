VIDEO Klaus Iohannis dă vina pe PSD pentru pandemie: A făcut harcea-parcea legile. Sunt cinici! PSD a vrut o criză sanitară ca să dea vina pe Guvern

Principalele declaraţii ale preşedintelui Klaus Iohannis:

1356 de persoane detectate cu coronavirus. Dragi români, un nou record negativ extrem de îngrijorător. Pe bună dreptate, ne punem întrebarea: cum am putut să ajungem aici. Asta o să vă explic în următoarele minute. Se ştie că în starea de urgenţă în România am avut epidemie, am avut decese, dar un număr foarte limitat. Autorităţile îşi făcuseră treaba, spitalele, medicii s-au mobilizat. Lucrurile au mers foarte bine până acum câteva săptămâni.

Aceasta situaţie nu a convenit PSD. Guvernul şi-a făcuttraba, preşedintele şi-a făcut treaba. Atunci PSD a căutat soluţii pentru PSD. Din păcate, PSD controlează încă majorităţi în Parlamentul României. PSD, împreună cu alţii. De exemplu, cu UDMR. Să nu uităm când PSD a încercat să treacă pe şest o iniţiativă a UDMR pentru a da autonomie aşa zisei secuimi.

Au făcut harcea-parcea puţina legislaţie pentru pandemie. Cu un cinism pe care l-am criticat şi ieri au tras de timp după ce au distrus parte din legislaţie. E, după ce i-am criticat, PSD a fost foarte nervos şi m-a acuzat că eu caut vinovaţi. Nu caut vinovaţi, îi cunosc şi îi arăt cu degetul. Pe voi (n.r. - PSD). Câteva date. În 25 iunie CCR stabileşte că anumite articole sunt neconstituţionale. În aceeaşi zi am avut 400 de cazuri. În 2 iulie, CCR motivează decizia. Am avut 450 de cazuri. Guvernul nu a putut să vină cu o nouă iniţiativă pentru că trebuie motivarea CCR.

Pe 6 iulie Guvernul depune iniţiativa. Pe 6 iunie am avut 250 de pacienţi. Eram în zonă de control. Apoi PSD începe să tragă de timp. Dezbaterea a ţinut două săptămâni în care pacienţi bolnavi pleacă acasă. Legea ajunge la mine doar pe 18 iulie. O promulg imediat. Guvernului i s-au luat din mână legile aproape trei săptămâni. PSD a tras de timp şi creat această situaţie.





PSD-ul, nemulţumit de reuşitele Guvernului,a vrut să creeze o criză sanitară pentru a critica Guvernul. Intenţionat a creat o criză sanitară.