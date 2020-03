VIDEO Orban, după şedinţa maraton: „Înăsprim pedepsele pentru falsul în declaraţii şi zădărnicirea combaterii bolilor”. Ce nouă infracţiune e introdusă

Şedinţa de Guvern de ieri a început la ora 17.00 şi s-a terminat după zece ore. Guvernul a adoptat mai multe ordonanţe de urgenţă, printre acestea fiind şi de schimbare a Codului Penal.

Rămâneţi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Prezint câteva decizii luate pentru a îmbunătăţi mijloacele de luptă contra coronavirus. Am adoptat o hotărâre prin care am suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii cu 42 de milioane. Am luat decizia de a suplimenta bugetul MAI cu 100 de milioane pentru a putea susţine activitatea Ministerului şi pentru a asigura sumele pentru achiziţiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri din MAI.

Am luat nişte măsuri pe care le considerăm necesare în situaţia car ene găsim pentru a susţine angajaţii şi angajatorii afectaţi de coronavirus. Printre măsuri: să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM_uri. Suntem pregătiţi să-l majorăm cu încă 5 miliarde. Practic, garantăm credite pentru investiţii şi pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda e subvenţionată 100%. Garanţia funcţiionează pentru 90% din credite sau 80%.

Am stabilit cu ministrul Finanţelor să asigurăm rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde.Am stabilit ca la rectificarea bugetară să creştem bugetul pentru decontarea concediilor medicale.





O măsură foarte importantă e aceea de a asigura plata şomajului tehnic, plata angaţilor în şomaj tehnic, din bugetul Ministerului Muncii. Am luat decizia pentru că e clar că multe companii sunt afectate direct sau indirect de economie, iar multe companii nu au veniturile necesare să asigura plata salariilor angajaţilor. Exista riscul ca angajaţii să fie trimişi în şomaj. Decizia e de a plăti din buget 75% din salariul brut. Dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Avem două categorii de angajatori. Prima e cea afectată de măsurile restrictive pentru starea de urgenţă: hoteluri, restaurante, instituţii de spectacol. Angajaţii vor beneficia de plata indemnizaţiei de 75%.





A doua categorie de companii. Cele care nu au fost afectate direct de măsuri restrictive, dar au fost afectate de diferite consecinţe ale epidemiei. Pentru a putea beneficia de această plată, companiile vor trebui să depună o declaraţie de proprie răspundere, iar condiţia e să le fi scăzut cifra de afaceri cu minim 25%.





Am modificat şi Codul penal. E o măsură privitoare la infracţiunile care au loc în contextul coronavirus.

Majorarea pedepselor pentru falsul în declaraţii, în primul rând. Dacă nu spun de unde vin, vor suferi consecinţele legii. Înseamnă că ei comit o infracţiune pedepsită cu închisoarea. Am majorat pedeapsa pentru zădărnicerea combaterii epidemiei. Cine nu respectă măsurile autorităţilor trebuie să ştie că vor avea dosar penal. Nu acceptăm ca cetăţenii responsabili, care sunt izolaţi la domiciliu, să nu respecte deciziile autorităţilor şi să îmbolnăvească cetăţenii români.





E introdusă o nouă infracţiune: omisiunea de a da date. Şi în această situaţie se poate constitui dosar penal. Cea mai mare parte a românilor ştiu că respectă legea. Tocmai din acest motiv am decis să înăsprim pedepsele pentru cei care nu înţeleg să respecte deciziile autorităţilor.





Am crescut numărul de epidemiologi implicaţi. Contează viteza de adoptare a măsurilor. Am solicitat MAI să ia măsuri energice pentru asigurarea izolării la domiciliu. Să ia măsuri drastice de sancţionare.





Pregătirea spitalelor e alt obiectiv major pentru a avea capacitatea, în caz de creşterea numărului de persoane infectate, de condiţii pentru a putea trata pacienţii. Avem contracte semnate, au început să vină categorii de produse şi vom prelua în fabricaţie produse care sunt extrem de căutate. Închei prin a vă îndemna din nou la calm, responsabilitate, o atitudine raţională.





Războiul informaţional creează o stare de spirit care nu e potrivită. Nu vă mai lăsaţi pradă informaţiilor răspândite cu rea intenţie. Vom lua măsuri când vom găsi surse de fake news. Guvernul e într-o colaborare constantă cu preşedintele României.