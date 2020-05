Om de afaceri, atac la Guvern: Politicienii au făcut praf sistemul sanitar. Ticăloşii de la guvernare nu au înţeles că avem nevoie de ajutor

Fondatorul Sanimed International Impex, Cătălin Hideg, a dat detalii, într-un interviu publicat de stireazilei.com , despre contractul pe care l-a avut cu statul român pentru vinderea a aproape două milioane de măşti în luna martie şi de ce a mers pe varianta participării la licitaţii cu altă firmă, precum şi problemele apărute. Printre problemele invocate sunt superficialitatea guvernanţilor în ceea ce priveşte relaţia cu mediul de afaceri şi faptul că statul nu şi-ar onora plăţile la timp.

„Preţul estimat de ONAC era de 24,9 lei. Deci am dat-o cu trei lei mai ieftin. Masca FFP3 a fost 32,9 lei pretul estimat la ONAC si am castigat cu 31,9 lei. Deci am dat-o mai ieftin cu un leu si pe cealalta cu trei lei. Domnul Ponta iese în presă şi încercuieşte firma Romwine & Coffee şi spune ca o firmă care vinde cafea câştigat licitaţia de nu ştiu câte milioane de dolari. Asa a început toată presa si s-a inflamat. Eu vă întreb altceva: de ce s-a inflamat presa aşa de tare in condiţiile în care eu cumpăr o mască FFP2, cu cu 3,6 euro bucata. Îmulţiti cu cursul euro plus transportul şi am vândut-o cu 21,9 lei. Zici că am castigat, cum spuneau ziarele, de trei ori profit. O minciună! (...) Nu am avut în viaţa mea nicio legătură cu acest Unifarm”, a declarat Cătălid Hideg.

Omul de afaceri a explicat de ce a ajuns să nu participe la licitaţii cu International Impex. „Am reuşit să aducem prin Sanimed aceste măşti. Când am avut acest contract semnat am avut curaj să mergem la acest ONAC şi să licităm măştile. Din păcate din cauză că în ianuarie şi februarie firma Sanimed – care a vândut foarte multă marfă către spitale româneşti – datorită faptului că nu a încasat foarte mulţi bani nu am putut să îmi plătesc în luna februarie, pe 25 februarie, nu am reuşit să plătesc toate datoriile la TVA. Nu fac parte din niciun partid nu am legătură cu nimeni. Nu poti să spui că Hideg sau Sanimed este o firmă pe care faci pipi pe ea când vrei tu la coltul strazi. Sunt singura firmă din Romania cu care se recolteaza probele din gât sau din nas pentru COVID. Băţul ăla şi cu mediul în care se transportă este făcut de mine, de firma mea de c***t în care am investit 20 de ani de muncă”, a completat Hideg.