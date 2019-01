Olguţa Vasilescu, după ce Iohannis a refuzat-o din nou: Care-i noutatea? Am trimis la Cotroceni şi o copie după cartea de identitate. Guvernul va sesiza CCR

„Care-i noutatea? A fost o ultimă încercare a doamnei premier înainte de a contesta la CCR. Preşedintele a invocat nişte articole de lege care nu sunt deloc în sprijinul domniei sale. Noi nu încălcăm acele articole de lege. Ne-am pus şi o copie după cărţile de identitate în dosarul pe care l-am trimis la Cotroceni. Klaus Iohannis insistă să calce în picioare o decizie a CCR. Guvernul a anunţat deja că va sesiza CCR. Când o să câştige PNL alegerile şi o să aibă domnul Iohannis un cuvânt de spus o să fim în altă paradigmă“,a spus Lia Olguţa Vasilescu la Digi 24.

Întrebată dacă Liviu Dragnea nu o mai vrea în Guvern, fosta ministră a Muncii a răspuns: „Eu nu am cunoştinţă de asemenea lucruri. S-a aruncat faptul că m-aş fi certat cu Liviu Dragnea. Nu am avut o dispută cu Liviu Dragnea. Cea care a solicitat mutarea am fost chiar eu. Liviu Dragnea m-a avertizat atunci că ar putea fi un refuz. Mi-am asumat. Eram convinsă că eram capabilă să conduc un minister, cel al Transporturilor“.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat luni după-amiază că respinge propunerile înaintate de premierul Viorica Dăncilă pentru portofoliile de la Transporturi - Mircea Drăghici - şi Dezvoltare - Lia Olguţa Vasilescu.

„Adevărul“ a scris încă de ieri că, după ce a refuzat-o pe Lia Olguţa Vasilescu la Ministerul Transporturilor, pe motiv că nu are expertiza necesară, preşedintele Klaus Iohannis ar putea să o respingă şi pentru Ministerul Dezvoltării, tot pe motiv de nepotrivire. În cazul unui nou refuz prezidenţial, Lia Olguţa Vasilescu ar rămâne definitiv pe dinafara Guvernului. Doar o decizia a CCR ar mai putea schimba situaţia