Olguţa Vasilescu, despre declaraţia lui Orban privind renunţarea la scutire de impozit a IT-iştilor: Păi, au câştigat alegerile pe mâna lor! Să o facă, zic!

"Păi, au câştigat alegerile pe mâna lor! Să o facă, zic!", scris pe Facebook Lia Olguţa Vasilescu distribuind ştirea referitoare la declaraţia liderului PNL.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Mediaş că nu i se pare normal ca angajaţii din domeniul IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. “Eu am să vă spun o chestie, apropo de IT-işti. Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România", a declarat Orban, conform presei locale. El a susţinut că a fost o perioadă în care oamenii erau stimulaţi să se ducă spre zona de IT, iar acum nu i se pare normal.

