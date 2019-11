Olguţa Vasilescu, după ce Dăncilă a fost întrebată dacă Claudiu Manda „e bărbat sau nu“: Va trebui să mă întrebaţi pe mine

Reporter: De ce v-aţi certat cu domnul Manda?



Reporter: Cum vreţi să candidaţi alegerile „cu o proastă”, domnule Manda?



Claudiu Manda: Sunt exagerări. La Dolj Viroica Dăncilă a ieşit pe locul întâi. Restul e cancan.



Reporter: De ce aţi plecat din şedinţă?



Viorica Dăncilă: Am vorbit la telefon.



Reporter: Doamna Dăncilă, e domnul Manda bărbat sau nu?



Lia Olguţa Vasilescu: Asta trebuie să mă întrebaţi pe mine.



Viorica Dăncilă: Klaus Iohannis nu e bărbat, pentru că nu vine la dezbatere.

: Îl vedeţi pe domnul Manda lângă mine. Nu ştiu cine a dat aceste informaţii. Plâng foarte greu. Am avut lacrimi când am văzut că am intrat în turul doi. Erau lacrimi de bucurie.