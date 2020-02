Oficial. PSD şi Pro România au decis propunerea lor de premier. Remus Pricopie, fost ministru în Guvernul Ponta, varianta pentru Palatul Victoria

„Astăzi am reuşit să îndepărtăm Guvenrul Orban şi cred că au câştigat românii. democraţia şi sănătatea românilor sunt mai sigure după îndepărtarea românilor. 261 de voturi e impresionat şi pentru noi. Am avut o discuţie cu Victor Ponta şi am decis să mergem îpreună cu o sg nominalizare, în persoana lui temus pricopie, rector SNSPA, fost ministru în Guvernul Ponta, un proeuropean şi proamerican”, a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD.

Victor Ponta a subliniat că ei au preferat să nu aleagă un membru de partid. „Nu avea cum să reziste Ludovic Orban. Au fost mai puţin de trei luni, trei luni de scandaluri. Ceea ce a făcut aseară Orban. Domnul Ciolacu ştie mai bine. Doar şase din ele au primit avize. 19 dintre ele nu pot intra în vigoare pentru că nu au avize şi Guvernul a fost demis.

„Una dintre ordonanţele care nu au primit aviz e cea cu referitoare la alegeri. Aşadar, nu va intra în vigoare”, a mai afirmat Ponta. Pe de altă parte, ordonanţa de sănătate ar avea avziele şi ar urma să intre în vigoare, a mai explicat liderul Pro România.

Cine e Remus Pricopie, propunerea stângii pentru funcţia de premier

Fost ministru al Educaţiei în Guvernul Ponta, între 2012-2014, Remus Pricopie se află la al treilea mandat de rector al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA). Acesta şi-a câştigat al treilea mandat la universitate cu ajutorul unei prevederi din legea educaţiei introduse chiar în timpul mandatului acestuia de la ministerul Educaţiei. În perioada 2009 - 2012, acesta a fost preşedintele Boardului Director al Comisiei Fulbright în România.

În 2012, chiar în momentul în care era propus la ministerul Educaţiei, Pricopie era implicat într-un scandal. Acesta din urmă şi-ar fi trecut în CV o diplomă pe care nu a obţinut-o. În CV el spune că a făcut studii de Politici publice în învăţământul superior, la Universitatea George Washington, în perioada 2003-2004.

După apariţia informaţiei, Remus Pricopie a prezentat presei o diplomă, însă reprezentanţii universităţii din SUA au replicat că actul nu este o diplomă, ci un certificat de participare la un program al universităţii.

În ultimii ani, acesta a lansat mai multe atacuri asupra aripii Dragnea din PSD. În 2018, după eşecul referendumului pentru familie, Pricopie afirma că Liviu Dragnea ar fi trebuit să-şi dea deamisia . Un an mai târziu, acesta îşi arăta îndoiala vizavi de Statul Paralel, formulă folosită intens de PSD anul trecut.

„Statul paralel este o formulă discursivă, folosită de anumiţi politicieni pentru a explica incapacitatea lor de a gestiona subiectele publice sau incapacitatea lor de a răspunde în faţa unor acuzaţii, unele de ordin penal. Puteţi să îmi arătaţi? Puteţi să puneţi mâna pe acest stat paralel?”, afirma acesta.