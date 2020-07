Oficial. Parlamentul a adoptat legea care prevede organizarea localelor pe 27 septembrie

Proiectul UDMR a fost adoptat cu 253 „pentru”, două voturi „împotriva” şi 36 de abţineri. La iniţiativa de lege a Guvernului privind alegerile locale au fost 182 de voturi „pentru” respingere, 80 „împotrivă” şi 22 de abţineri.

Astfel, propunerea legislativă adoptată de Camera Deputaţilor, în procedură de urgenţă, merge la promulgarea de către preşedintele României.

Deputaţii au respins,, în acelaşi plen, amendamentul USR care propunea organizarea alegerilor locale timp de două zile, respectiv 26 şi 27 septembrie.

La începutul plenului de miercuri, viceliderul deputaţilor PNL Gabriel Andronache a precizat că PSD ţine neapărat să respingă orice propunere legislativă a Guvernului.

„S-a dorit cu orice preţ ca Parlamentul să fie cel care stabileşte data alegerilor locale, după decizia CCR. Guvernul a procedat la adoptarea unui proiect de lege. Nici acest lucru nu a convenit majorităţii parlamentare şi ţine cu tot dinandinsul să respingă orice proiect de lege care vine de la Guvern. PNL va vota împotriva respingerii propunerii de lege a Guvernului”, a afirmat Andronache.

În replică, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a spus că foarte multe dintre articolele propuse în iniţiativa legislativă a Guvernului au fost preluate în proiectul de lege al UDMR.

„Dacă proiectul Guvernului, dintre care foarte multe articole au fost preluate în proiectul UDMR. Din punctul nostru de vedere, proiectul UDMR e mai complet. Dacă am discuta şi am avea orgolii la proiectul elaborat de Guvern, am avea o problemă de bicameralism, pentru că o parte din acele amendamente nu au fost dezbătute la Senat. Şi am avea o problemă de bicameralism. La acel proiect cu raport de adoptare, acolo cred că putem discuta despre amendamentele admise sau respinse”, a explicat Iordache