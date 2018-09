O şedinţă a Coaliţiei PSD-ALDE este programată astăzi, la ora 15.00, în Parlament

Cei doi lideri ai coaliţiei s-au întâlnit joi, în jurul orei 11.00, în contextul în care primarul Capitalei, Gabriela Firea, se află într-un conflict cu Liviu Dragnea. Potrivit aceloraşi surse, pe agenda de discuţii a celor doi s-a aflat şi modificare legii offshore, adoptată într-o formă în care ALDE nu este de acord.

Liderul ALDE are o întâlnire, de la ora 13.30, cu conducerea Exxon, cu care, de asemenea, a discutat zilele trecute şi Liviu Dragnea.

Totodată, în şedinţa Coaliţiei, programată la ora 15.00, ar urma să se reia discuţiile pe tema modificării legii offshore, iar ministrul Energiei şi ministrul Transporturilor vor participa şi ei la discuţie.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea spunea că Legea offshore nu va fi modificată decât în sensul unor clarificări pe care le-a transmis către guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare şi de faptul ca 50 la sută din gazul din Marea Neagră să se comercializeze pe piaţa din România, vor rămâne neschimbate.

„Indiferent ce se va întâmpla cu mine, eu nu am de gând să cedez şi nu am de gând să pun umărul la pierderea resurselor României. Şi nu o spun apăsat o spun calm. Indiferent ce se va întâmpla, forma plecată la preşedinte nu va fi modificată decât în sensul unor clarificări pe care le am şi anunţat pe care intenţionam să le transmit doamnei prim ministru, le-am şi transmis, doamna prim ministru era pregătită cu ministrul energiei să opereze nişte clarificări în anexe. Dar chestiunile importante nu vor fi modificate şi anume impozitul pe veniturile suplimentare, cota de gaz adică 50% din gazul din Marea Neagră să se comercializeze pe piaţa din România. Am văzut că un ambasador dintr-o ţară vecină era foarte supărat că nu se comercializează şi nu devine Budapesta - hub sau Ungaria - hub de gaz“, a afirmat sâmbătă Liviu Dragnea.

În 16 iulie, purtătorul de cuvânt al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, afirma că ceea ce şi-a dorit ALDE să apară în legea offshore nu se regăseşte şi se impune “o intervenţie de urgenţă pe actul normativ”, el spunând că în Coaliţia PSD-ALDE nu a existat dialog pe acest act normativ. El a mai explicat că propunerile ALDE au fost avizate negativ de Guvern, iar parlamentarii ALDE au fost puşi într-o “situaţie delicată”.