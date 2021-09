O jurnalistă de la ProTV susţine că a fost agresată la Congresul PNL. Ce politicieni cunoscuţi s-au prefăcut că nu văd incidentul

Jurnalista Iulia Gârbacea de la Pro TV a scris pe Facebook că a fost agresată la Congresul PNL de un membru al "echipei câştigătoare". În timp ce filma, acesta i-a smuls telefonul din mână şi l-a trântit. Ea a precizat că lideri liberali, între care Robert Sighiartău, Lucian Bode şi Dan Motreanu, au întors spatele, fără să intervină.

"Pentru că suntem în era piţiponcilor, a oamenilor fără creier şi valori, a bărbaţilor care lovesc femei pentru că pot, vă prezint specimenul de PNL. Este un domn din echipa câştigătoare deranjat teribil că filmam într-o zonă în care îşi dorea să nu fie ochi de jurnalist. M-a prins de mână, mi-a luat telefonul, l-a dat de pământ şi m-a făcut să mă învârt pe călcâie. Nu asta m-a deranjat. Nu e o surpriză pentru nimeni că trăim printre astfel de oameni. M-a surprins însă că Robert Sighiartău, secretar general la PNL şi responsabil cu organizarea, a întors spatele şi a plecat, la fel cum a făcut şi ministrul de Interne, Lucian Bode, şi europarlamentarul Dan Motreanu. Un mare mulţumesc. Hai PSD în viitoarele alegeri! (Later edit: Când am spus “hai PSD in viitoarele alegeri” nu am vrut să sune ca un îndemn pentru că jurnalistic nu mi-aş permite vreodată să fac asta, ci ca o consecinţă pe care PNL anticipez că o va suporta şi din cauza unor fapte ca cea despre care v-am vorbit).

Anterior, echipa de la Pro TV a filmat un incident asemănător în care victimă fiind chiar o membră a PNL care votase.

Iulia Gârbacea a publicat şi fotografii şi un videoclip cu incidentele.

Congresul Partidului Naţional Liberal a avut loc sâmbătă, la Romexpo, pentru alegerea preşedintelui. Premierul Florin Cîţu a câştigat în faţa lui Ludovic Orban.