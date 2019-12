Noul ambasador al SUA în România a înmânat scrisorile de acreditare preşedintelui Iohannis: „Românii nu au prieteni mai buni decât americanii”

„Adrian Zuckerman, noul Ambasador al SUA în România a înmânat scrisorile de acreditare Preşedintelui României Klaus Iohannis în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni. Ambasadorul Adrian Zuckerman i-a spus preşedintelui Iohannis: „Românii nu au prieteni mai buni decât americanii”, transmite Ambasada SUA.Ambasadorul Adrian Zuckerman a fost confirmat pentru postul de ambasador de către Senatul SUA pe 20 noiembrie şi a depus jurământul în faţa preşedintelui Donald Trump pe 22 noiembrie.Avocat renumit în New York, ambasadorul Adrian Zuckerman s-a născut în România şi a imigrat în Statele Unite la vârsta de 10 ani, împreună cu părinţii săi, Emil şi Aura.Pe 14 decembrie 2019, Adrian Zuckerman a preluat îndatoririle de ambasador al Statelor Unite în România. Înainte de numire, actualul ambasador era partener în domeniul dreptului imobiliar la firma internaţională de avocatură Seyfarth Shaw LLP. El a îndrumat cu succes importanţi clienţi persoane fizice şi juridice prin numeroase tranzacţii şi litigii sofisticate şi complexe.Ambasadorul Adrian Zuckerman a fost preşedintele unui comitet de evaluare a judecătorilor candidaţi pentru posturi la instanţa civilă din New York şi arbitru al Consiliului profesioniştilor din domeniul imobiliar al oraşului New York.Ambasadorul Zuckerman a imigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte limba română fluent. Implicat activ în iniţiative filantropice şi educaţionale, el a fost membru al consiliului de administraţie al Kids Corp., organizaţie non-profit care îi sprijină pe copiii defavorizaţi din Newark, New Jersey şi a fost membru al consiliului absolvenţilor New York Law School.La Massachusetts Institute of Technology (MIT), ambasadorul Zuckerman a obţinut o diplomă de licenţă în ştiinţele vieţii şi o diplomă de licenţă în management de la Sloan School of Management a MIT. El a obţinut de asemenea o diplomă în drept de la New York Law School.