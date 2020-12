Nou scandal în USR. Vlad Teohari cere daune materiale de 816.000 de lei de la partid pentru invalidarea candidaturii sale la alegerile parlamentare

”Consider că a venit momentul să dau startul inevitabilului proces în instanţă, care probabil se va întinde pe câţiva ani şi care se va îndrepta în special împotriva celor 20 de persoane, membri ai Comisiei Naţionale de Arbitraj şi ai Biroului Naţional, care au votat pentru invalidarea mea. După ce am epuizat orice cale de atac în interiorul partidului, am încercat să repar nedreptatea în justiţie. Instanţa a respins contestaţia mea la adresa listei USR PLUS, inclusiv înscrierea mea pe lista de candidaţi USR PLUS la circumscripţia diaspora. Nu mă dau bătut însă. Încerc să găsesc dreptatea, iniţiind acest nou proces, care este o acţiune în răspundere civilă. Prin invalidarea candidaturii mele, mi s-a adus un prejudiciu cert, pierderea şansei de a fi deputat, locul meu pe listă fiind 100% eligibil, aşa cum s-a şi văzut după alegeri”, a transmis, marţi, Vlad Teohari, printr-un comunicat de presă.

Acesta afirmă că, dacă va câştiga în instanţă, nu va deveni parlamentar, dar ar putea câştiga ”echivalentul nedreptăţii în bani”.

„Este o încercare a mea şi a avocatului care mă reprezintă, colegul meu Dumitru Dobrev, de a responsabiliza factorii de decizie din USR şi pe politicieni în general. Dacă bunul simţ nu funcţionează, măcar justiţia să le arate liderilor politici că nu se pot comporta ca nişte satrapi”, a mai afirmat Teohari.

Suma pe care acesta o pretinde este de 816.000 de lei. Vlad Teohari este inginer, stabilit în Franţa din 2016. Candidatura lui la alegerile parlamentare, susţinută de USR PLUS Diaspora, a fost invalidată de Biroul Naţional în urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj a partidului după ce acesta a semnat anul trecut o scrisoare deschisă iniţiată de Mihai Goţiu şi în care peste 100 de membri USR reclamau execuţiile din partid.

Ulterior, Comitetul Politic al USR a invalidat avizul negativ, dar termenul de înscriere a candidaturilor pentru Diaspora exprirase.