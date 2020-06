Nou scandal in USR. Florina Presadă reclamă că a fost cenzurată pe un grup intern: Nu credeam că am să ajung să văd practici de la PSD

„Astă seară, Claudiu Nasui, preşedintele filialei Bucureşti, prin moderatorii grupului de facebook al filialei USR Bucureşti, a girat un abuz. În urma unei postări critice la adresa echipei de moderatori şi a actualei majorităţi din Biroul Municipal, echipă pusă cu mâna de preşedintele Năsui, mi-a fost luat dreptul de a mai posta sau comenta pe grupul filialei. Mi s-a spus că postarea mea e considerată spam”, a explicat Florina Presadă luni seară pe Facebook.

Aceasta a adăugat că în trecut a putut să-şi susţină punctul de vedere atunci când a fost în dezacord cu conducerea, însă „astă seară nu am putut să fac asta”. De aceea, senatorul e de părere că „sunt lucruri care trebuie să înceteze.

„Nu am intrat în politică pentru a fi partizană unei grupări sau alteia din partid. Am intrat în politică pentru că vreau să facem politică altfel, una ghidată de valori şi principii, nu de apartenenţa la o gaşcă. Nu de puţine ori am fost în dezacord cu cei din conducerea filialei sau a USR, dar am putut să îmi susţin mereu punctul de vedere. Astă seară nu am putut să fac asta. Sunt lucruri care trebuie să înceteze. Chiar dacă avem opinii diferite, suntem toţi USR iar angajamentul nostru comun este să vă reprezentăm în spiritul democraţiei. Ori, acest angajament trebuie să funcţioneze şi în interiorul USR pentru a fi autentic”, a mai adăugat Presadă.

„Îmi aduc aminte de şedinţe din Parlament unde PSD tăia microfonul”

Senatorul a dezvăluit şi postarea de pe grupul intern care i-a supărat pe moderatori.